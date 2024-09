Posun k udržitelné gastronomii v IN CATERING

Společnost IN CATERING ve světě cateringu a gastronomie aplikuje moderní principy zero waste, čímž dosahuje vyšší udržitelnosti a dostává svých závazků k environmentální odpovědnosti. Jejím cílem je do 2-3 let snížit celkové množství vlastního vyprodukovaného odpadu až o 30 %, což je v oblasti cateringu mimořádně ambiciózní plán. Svým komplexním a zodpovědným přístupem ukazuje, že gastronomie může být i šetrná k přírodě.