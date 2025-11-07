Přes 80 milionů Kč za 9 měsíců. Česká AI od Krel Central dobývá svět
Obor budoucnosti. Přesně to se dlouho říkalo o umělé inteligenci. Už to ale neplatí – umělá inteligence je obor současnosti a firmy, které se mu začaly věnovat včas, patří mezi ty nejzajímavější. Potvrzuje to i český lídr v oblasti vývoje firemních AI řešení, společnost Krel Central. Její provozní zisk za prvních 9 měsíců letošního roku dosáhl 81 milionů Kč.
Z pohledu zisku tak dokáže Krel Central konkurovat i těm nejznámějším firmám působícím na českém trhu, jako je například dopravce Leo Express nebo jihočeský mlékárenský obr Madeta.
„Naše výsledky potvrzují, že cesta skrze inovace, umělou inteligenci a vlastní vývoj je cestou k udržitelnému růstu a rekordní ziskovosti. S postupující automatizací výroby a rostoucí integrací AI do rozhodovacích, plánovacích i provozních procesů se dá navíc očekávat, že ziskovost celého sektoru dále poroste,“ říká majitel společnosti Krel Central Stanislav Lepka.
AI se musí přizpůsobit klientovi
Velkou výhodou společnosti Krel Central je fakt, že se vývoji AI nástrojů pro firemní a průmyslové využití věnuje už od roku 2021. Díky tomu má cenné zkušenosti z řady oblastí.
„Platí přitom, že nejen každý obor, ale i každá firma má svá specifika. Aby byla umělá inteligence opravdu efektivní, musí se jim umět přizpůsobit. Proto svá řešení připravujeme vždy podle potřeb daného klienta a modely trénujeme na firemních datech. Díky tomu si poradí i se složitými úkoly. A všechno rychle a bez chyb, které hrozí u běžných zaměstnanců,“ popisuje výhody AI nástrojů Stanislav Lepka.
AI řešení se uplatní v mnoha oborech a činnostech |
AI šetří energii a bojuje proti spamům
Řešení využívající umělou inteligenci se i díky velkým možnostem přizpůsobení uplatňují v nejrůznějších oborech a činnostech. Mimo jiné v marketingu, datové analýze, zákaznické podpoře, ochraně dat, logistice, účetnictví nebo v energetice.
„Pro jednoho z klientů tvoříme například modely pro prediktivní údržbu a optimalizaci spotřeby energie. Dalším pomáháme s nasazením AI modelů pro moderování diskuzí, které automaticky rozpoznají spamy nebo nenávistný obsah a dokážou ho eliminovat. Spolupracujeme také s jednou velkou e-commerce platformou, která využívá naše nástroje pro personalizaci obsahu a automatizaci péče o zákazníky,“ upozorňuje na některé projekty majitel firmy Krel Central.
Zlepšuje rozhodování a šetří čas zaměstnancům
Všechny zmíněné nástroje mají jedno společné – výrazně zefektivňují činnosti, ke kterým jsou vytrénované. V krátkém čase dokáží analyzovat obrovské množství dat, automaticky odpoví na běžné uživatelské dotazy nebo například v reálném čase zaznamenají pokusy o napadení sítě či odhalí chybná data.
Management firmy tak má vždy po ruce aktuální údaje a může se lépe rozhodovat. Zaměstnancům zase šetří čas, který můžou využít ke komplikovanějším úkolům. A uživatelská i firemní data jsou v bezpečí a bez chyb.
A to všechno s minimem námahy.