Přichází revoluce v online nakupování, AI může významně pomoci malým eshopařům
Umělá inteligence změní zavedené pořádky v online nakupování. Pomůže k tomu novinka, kterou představil ChatGPT. Ta má potenciál radikálně přepsat nejen slevové akce typu Black Friday nebo vánoční či letní výprodeje, ale smaže i rozdíl mezi malými a velkými eshopy. Menší obchodníci tak mohou snadno posílit.
O co konkrétně jde? Celý nákup proběhne v konverzaci s inteligentním agentem, který to udělá za něj a vybere nabídku podle zadaných parametrů a preferencí. Technologický a produktový ředitel v Shoptetu Pavel Cvetler k tomu říká: “Podle mého názoru se touto technologií mění způsob, jak lidé nakupují. Myslím, že se tak dá mluvit o revoluci v nakupování. Celý trend jde sice vnímat jako další prodejní kanál**,** ale hlavní změnou je, že zákazník už nebude muset sám aktivně vyhledávat, porovnávat, klikat a rozhodovat. Pro obchodníky bude mnohem důležitější pochopit, jak jeho produkty bude cílová skupina vyhledávat, jaké parametry jsou pro zákazníky nejdůležitější a to pak správně formulovat a předávat do těchto nástrojů.”
Pro online podnikatele z toho vyplývá, že by se na novinku měli začít připravovat už nyní. Podle informací společnosti Shoptet by mohlo být agentní nakupování v Evropě dostupné přibližně v polovině roku 2026. Vývoj nicméně může ovlivnit i evropská legislativa, která bude hrát významnou roli v tom, kdy a jak rychle se tyto technologie dostanou do běžné praxe.
“První piloty probíhají v USA a postupně se budou rozšiřovat do dalších regionů. Naším cílem v Shoptetu je být připraveni a agentní nakupování umožnit pro eshopy našich merchantů ve chvíli, kdy tento trend dorazí na evropský trh,” ujišťuje Cvetler s tím, že napojení jednotlivých obchodníků na umělou inteligenci bude jednoduché. “Celé napojení a aktivace bude probíhat na pár kliků, stejně jako je to například u Balíků, Kampaní nebo Shoptet Pay. Díky partnerství s Adyenem máme připravenou i delegovanou platbu z agenta, takže obchodníci nebudou muset řešit složité technické detaily,” vyzdvihuje technologický a produktový ředitel Shoptetu.
AI zamíchá kartami mezi malými a velkými eshopy Novinka může být pro menší a středně velké eshopy velkou příležitost, protože AI nedává přednost velkým brandům, ale pracuje s daty. “Bude-li mít menší eshop lepší parametry nabídky nebo lepší fit na vyhledávání, může být klidně doporučen před největšími hráči. Menší eshopy tak mohou lépe konkurovat velkým hráčům, pokud mají kvalitní produktovou nabídku a rychlou logistiku. Tento způsob nakupování navíc může přinést mnohem relevantnější návštěvnost než klasická reklama nebo marketplaces. Tím se srovnává konkurence a maže se trochu vliv velikosti marketingového rozpočtu. Navíc už dnes je vidět jasný trend využívání AI i při výběru a vyhledávání, přestože v EU není dostupný kompletní nákupní proces,” upozorňuje Pavel Cvetler.
Dopady těchto změn se projeví mimo jiné právě třeba na tom, jak budou zákazníci pracovat se srovnávači, nebo to, jak budou probíhat výprodejové akce. “Například srovnávače nebude navštěvovat přímo zákazník, ale jejich data bude konzumovat inteligentní agent při nakupování. Heureka a podobné služby budou zřejmě stále důležité jako zdroj dat, ale budou muset fungovat více jako zdroj dat než jako návštěvnostní kanál. AI agent totiž dokáže udělat kompletní porovnání za zákazníka automaticky,” dodává Cvetler s tím, že ještě markantnější bude změna u výprodejových akcí. Agent se totiž bude rozhodovat na základě dat a bude vyhodnocovat nejlepší a nejpřesnější nabídky v reálném čase.
A k tomu dodává: “Pro zákazníka to zjednoduší rozhodování a zároveň to může eliminovat marketingové triky, protože agentovi půjde o skutečnou relevanci a hodnotu nabídky, ne jen zvýrazněná procenta slev. Obchodníci s férovými cenami a kvalitní logistikou budou v takových akcích ještě konkurenceschopnější.”
Na co se musí obchodníci připravit? Klíčové bude mít perfektní data. AI pracuje čistě na jejich základě. Přesné ceny, dostupnost, parametry a kvalitní popisy budou zásadní pro to, aby eshop uspěl v agentním doporučování. “Z hlediska provozu eshopu se ale nic dramaticky nemění. V Shoptetu se snažíme věci dělat vždy jednoduše pro naše obchodníky, a tak mohou očekávat, že se jim objednávka přes agenta objeví v systému jako každá jiná. Z pohledu obchodníka je agentní nakupování nový kanál, nejde o nový systém. Obchodníci musí zajistit hlavně důvěryhodnost svého feedu a spolehlivou logistiku,” uzavírá Cvetler.