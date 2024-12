Větší snižování úroků u hypoték se bohužel nekoná

S každým dalším snížením úrokových sazeb ČNB všichni potenciální zájemci o hypotéční úvěry netrpělivě vyčkávají, zda dojde také k poklesu úroků u hypoték. Sem tam nějaká banka přijde s drobným snížením, nic zásadního se bohužel nekoná. Hypotéky si stále drží svoji úrokovou hodnotu, ať už se situace na trhu s nemovitostmi vyvíjí jakkoliv.

Banky bohužel nic netlačí

Je pravdou, že bankovní společnosti nemají výraznější důvod snížit zásadně úroky hypoték. Vesměs je nic netlačí. V rámci konkurenčního boje sice narazíte na viditelnější slevy, ty jsou však spojeny s určitými podmínkami. O hypotéky je navíc stále vysoký zájem, ať už je úroková sazba na pěti procentech nebo pod touto hranicí.

UniCredit Bank od 4,69 %

Česká spořitelna od 4,89 %

Komerční banka od 5,09 %

Dle prognóz nejrůznějších ekonomů je patrné, že k většímu snižování úrokových sazeb v následujících týdnech pravděpodobně nedojde. Uvidíme, co přijde v dalším roce. Pokud tedy potřebujete financovat vlastní bydlení v co možná nejbližší době, nemusíte odkládat žádost o hypotéku. Je třeba pouze vědět, kde se domoci té nejvýhodnější hypotéky s ohledem na současnou situaci na trhu.

Využívejte těch správných nástrojů

Když se nenecháte zaskočit stagnací úrokových sazeb hypoték, máte samozřejmě možnost, jak se dopracovat k vhodným úvěrovým produktům. Pomyslnou alfou a omegou úspěchu je srovnání hypoték. Možná byste se divili, ale díky němu lze odhalit úspory a ušetřit nemalé množství peněz.

Srovnání díky aktualizované databázi hypoték

Bezplatné a stále dostupné řešení online

Šetří čas a peníze

Půjčka.co srovnání s.r.o.

Stěžejním nástrojem se stává hypotéční kalkulačka, která vám prozradí mnohé o tom, kolik budete ve výsledku platit, kolik můžete získat peněz a jaké hypotéční úvěry jsou vlastně vhodné právě pro vaše potřeby. Do tohoto online nástroje stačí vyplnit několik základních údajů a výsledek se vám zobrazí obratem.

Cena nemovitosti

Výše hypotéky

Na co si chcete hypotéku vzít

S pomocí hypotéky lze financovat nejenom nákup nové nemovitosti, ale i její výstavbu nebo pořízení stavebního pozemku. Výjimkou není ani refinancování stávajících hypotéčních závazků, vypořádání jmění manželů a podobné věci.

Srovnáním hypoték proti stagnujícím úrokům

V životě občas nemáme na výběr než hrát s kartami, které nám byly rozdány. Podobně to může být také s hypotékami, u nichž se bohužel nesnižují úroky tak, jak by si spousta lidí přála. V honbě za nejvýhodnější hypotékou použijte již zmiňovanou hypotéční kalkulačku. Tu naleznete na internetovém portálu Půjčka.co, kde máte možnost srovnat hypotéky nejrůznějšího typu. Jak ty klasické, tak americké využitelné i na další věci než jenom na bydlení.

Potřebujete-li aktuálně financovat své obydlí, pak se asi nevyplatí čekat na nějaké zásadnější snížení úrokových sazeb u hypoték. Takový model není očekáván a je otázkou, co nastane po nadcházejícím zasedání České národní banky, respektive v novém roce. Proto srovnávejte, porovnávejte a vkládejte údaje do hypotéční kalkulačky. Obětujte pár minut svého drahocenného času této činnosti, protože díky tomu možná ušetříte nemalé množství finančních prostředků do let budoucích.

Zájem o hypotéky byl, je a bude, ať už větší nebo menší. Záleží pouze na vás samotných, za jakých podmínek získáte hypotéční úvěr, o který mimochodem můžete požádat skrze online žádost. Takovou možnost vám přináší již zmiňovaný srovnávací portál Půjčka.co, včetně řady dalších finančních informací.