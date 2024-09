Zakládání společnosti: Hračka nebo noční můra?

Společnost s ručením omezeným. Co víte o jejím založení a všem, co je k němu potřeba? Pokud jste se o tento problém nikdy nezajímali, pravděpodobně je za ním spousta otázek, které je třeba zodpovědět.

Ať už kvůli tomu, že byste jednou také chtěli zažít ten pocit svobody, který po založení své vlastní firmy můžete získat, máte skvělý nápad na výrobek a formu marketingu nebo vás zkrátka jen zajímá, co vše za založením společnosti stojí. A právě otázky typu: „Jak moc složité je vlastně založit si s.r.o. s dnešními možnostmi?” „Co všechno si musím promyslet dopředu?” „Jak takovou společnost po založení udržet v chodu?” jsou ty otázky, které si dnes společně zodpovíme.

Proč nad založením své vlastní s.r.o. vůbec přemýšlet?

Kvůli sobě. Za touto zkratkou se totiž neskrývá jen mnoho nepříjemností, jak byste si možná mohli ze začátku myslet. Je za ní také Vaše budoucnost a možná svoboda, což jsou sny, na které jednou myslel každý z nás. Mnoho lidí od nich ale odrazuje strach z toho risku, který založením společnosti podstupují. Jenže právě u s.r.o. je základní kapitál na každém z nás, tedy od jedné koruny výše.

Proč to tedy nezkusit? Proč si jednou nedat šanci? To nejhorší, co se může stát, si stejně určujete jen Vy sami…

Klíčové body v založení společnosti

Společnost s ručením omezeným může založit buď jednotlivec nebo skupina více osob. Jednotlivec sepisuje zakladatelskou listinu, skupina pak společenskou smlouvu. Ta musí obsahovat informace o společnících, názvu firmy a další. Vše musí nakonec potvrdit notář.

Dalším bodem je zapsání firmy do obchodního rejstříku. Členové tak mohou učinit sami nebo to za ně může udělat notář.

Jako další se následně přidává založení živnosti jako takové. To se vyřizuje na živnostenském úřadě a stojí 1000 Kč.

Po těchto vyřizováních se přidávají ještě 2 důležité události a to složení základního vkladu, který může činit 1 Kč a výše a přihláška na finanční úřad.

Jak vybrat název a sídlo společnosti?

Vybrat název společnosti může být často velkým problémem. Nejde totiž jen o to, aby byl chytlavý a lehce zapamatovatelný, ale zároveň musí také splňovat všechny zákonné požadavky. Které to jsou?

Společnost jako taková nesmí mít vícero názvů.

Rejstříkové soudy požadují, aby nebyl název jedné společnosti zaměnitelný s názvem společnosti jiné. Konkrétně se pak názvy musí lišit alespoň ve 3 různých znacích.

Název nesmí budit klamavou představu o službách, činnostech ani produktech společnosti.

Sídlo společnosti je následně ve zkratce místo, odkud podnikatelé oficiálně řídí své podnikání. Může jím být tedy být i vlastní bydliště, což je nakonec možná nejjednodušší. Pokud ho máte jinde, musíte:

prokázat, že k užívání nemovitosti máte právní důvod

jej viditelně označit svým identifikačním číslem (IČ) a názvem společnosti

na daném místě přebírat korespondenci

Jaké dělají podnikatelé na začátku chyby a jak se jim vyhnout?

1. Nedostatečný výzkum trhu: Mnoho začínajících podnikatelů podceňuje důkladnou analýzu trhu. Bez ní riskují špatné rozhodnutí o zaměření podnikání. Vyhněte se tomu tím, že provedete důkladný průzkum trhu před spuštěním své s.r.o.

2. Nedostatečný finanční plán: Mnozí podceňují náklady a přeceňují příjmy, což často vede k následným finančním problémům. Řešení? Vytvořte realistický rozpočet a připravte se i na neočekávané výdaje.

3. Přílišné zaměření na detaily: Perfekcionismus může brzdit růst Vaší firmy. Zaměřte se na klíčové úkoly a postupně zlepšujte detaily mezitím, co firma již roste.

Je toho hodně? Žádný strach

Ačkoliv toho může být na první pohled až nad hlavu, neztrácejte naději. V poslední sekci článku si totiž řekneme, jak moc Vám mohou při zakládání společnosti pomoci skuteční profesionálové…

Dnes již funguje mnoho firem, které Vám mohou pomoci při založení Vašeho vlastního s.r.o. A to dokonce natolik, že na Vás nakonec zbyde jen několik málo potřebných podpisů. Jak to dělají?

Začínají již od samotného od začátku, tedy právě u společenské smlouvy, kterou plně připraví společně s ostatní nutnou dokumentací. Následně Vás přes objednání u notáře, zástupu u něj, pořízení výpisu na živnostenském rejstříku dovedou až k žádosti o zápisu do obchodního rejstříku.

Pomáhat Vám ale mohou některé z nich i nadále, často třeba díky virtuálnímu sídlu, které Vám zajišťuje vyřízení korespondence, přebírání balíků a mnoho dalšího v době, kdy jste na druhé straně republiky.