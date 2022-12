Českým ženám chybí podpora v podnikání i technologiích. Výběrový program to chce změnit | E15.cz

Předávání ocenění účastnicím Women in Tech.

Ačkoli je u nás ženských talentů požehnaně, podle statistik je v Česku z deseti osob zaměstnaných v oboru ICT jen jedna žena. Na vině je bezpochyby stereotypizace odvětví jako převážně mužského, málokdy se však mluví o tom, jaké podpory se českým ženám při vstupu do odvětví technologií ve skutečnosti nabízí. „Vzhledem k tomu, že pokrok v moderních technologiích nás přibližuje k plně propojenému a inteligentnímu světu, musíme překonat propasti mezi muži a ženami,“ říká Gabriela Löbel, manažerka pro společenskou odpovědnost ve společnosti Huawei. Právě za tímto účelem vznikl program Women in Tech, který po dobu uplynulých šesti měsíců prostřednictvím mentoringu, workshopů a vzdělávacích akcí pomáhal vybraným českým startupistkám posunout jejich podnikání na zcela novou úroveň.

První ročník Women in Tech je úspěšně u konce, jak byste ho zhodnotila?

Jsem moc ráda, že jsme projekt Women in Tech v Česku rozjeli a hned v rámci tohoto pilotního ročníku měli štěstí na šestici naprosto jedinečných účastnic. Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu, všechny podnikatelské projekty zaznamenaly v rámci programu velký posun dopředu, rýsuje se již i první zahraniční expanze, a to nás velmi těší. V průběhu roku jsme se spoustu věcí učili, ladili je za pochodu a objevovali příležitosti, kde všude můžeme být startupistkám s naším projektem nápomocní. Věřím, že každá taková zkušenost se nám bude hodit do ročníků dalších. Naše účasti na konferencích, ve školách nebo třeba i soukromé mentoringové setkání, všechny tyto aktivity měly svoji přidanou hodnotu.

Proč vůbec vznikl projekt Women in Tech a kdo se na něm podílel?

Projekt pořádáme s Hospodářskou komorou prostřednicvím jejich Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace (VUPI). Shodli jsme se, že v Česku chybí podpora žen v podnikání i technologiích. Proto jsme do projektu šli společně. Chceme zvýšit povědomí o ženách v ICT sektoru, dát jim maximální podporu a umožnit jim plnit si své nejen podnikatelské sny.

Jedná se o ryze český projekt nebo jste čerpali inspiraci ze zahraničí?

Ženy v technologiích jsou globálně pro naši společnost klíčovým CSR projektem. V Huawei věříme, že v digitální éře jsou také ženy základními kameny technologického průmyslu. Vzhledem k tomu, že pokrok v moderních technologiích nás přibližuje k plně propojenému a inteligentnímu světu, musíme překonat propast mezi muži a ženami. Ženy musí mít stejné možnosti, ať už jde o přístup k internetu, zapojení do technologií nebo vedoucí postavení v oblasti technologií. Proto Women in Tech vznikl i tady u nás. Našim cílem je podpora žen podnikatelek, které si prošly startupovým prostředím.

Jakým způsobem byly letos vybírány účastnice?

Účastnice byly vybírány dle konkrétních doporuční tak, aby mělo jejich podnikání přesah do technologií. Hodnotil se i možný růst jejich podnikání do zahraničí.

Byl mezi letošními startupy projekt, který oslovil vás osobně?

Každý ze startupů mě oslovil svým nápadem. Je úžasné sledovat, kolik práce všechny dámy na projektech odvedly a kolik energie do nich vkládají. Bavilo mě pozorovat jiskry v očích, když o svém projektu hovořily. Osobně se mi velmi líbí startup ulekare.cz. Jako máma často nemocných dětí oceňuji, když mám lékaře na telefonu a můžu případně rychle konzultovat komplikace. Vím, že osobní setkání a vyšetření v některých případech nejde nahradit, ale třeba i s naší dětskou lékařkou využíváme telekonference ve chvíli, kdy potřebujeme ušetřit čas, a bylo by úžasné, kdyby takový benefit mohlo mít co nejvíce pacientů.

Gabriela Löbel, manažerka pro společenskou odpovědnost ve společnosti HuaweiAutor: Huawei Technologies (Czech) s.r.o.

Probíhají již přípravy na druhý ročník Women in Tech?

Přípravy na druhý ročník už jsou v plném proudu. Chtěli bychom, aby projekt odstartoval už na jaře. Tentokrát se bude moci do projektu přihlásit sama jakákoli začínající podnikatelka se zájmem o technologie. Z přihlášek poté odborná porota vybere širší počet účastnic, které získají přístup k online vzdělávací a networkingové platformě, a užší okruh účastnic, jimž bude poskytnut individuální mentoring a vzdělávání na míru jejich podnikání.

Proč je podle vás podpora konkrétně žen tak důležitá?

Hodně se o podpoře žen v poslední době hovoří. Je úžasné, že se debata a i mediální prostor tomuto tématu věnují. Doba se mění a ženy mají možnost se realizovat a už dávno nejsou brány jen jako ty, které se starají o rodinu. Mně osobně příjde důležité přejít od debaty a povídání k činům a podporu ženám opravdu dát. Proto vznikl Women in Tech. Chceme ukázat konkrétními činy, jak je možné ženy podpořit.

Co byste popřála všem startupistkám a podnikavým ženám do nového roku?

Nikdy nepřestávejte snít. Jděte si za svými sny a nebojte se překážek, které k plnění vašich snů vedou. I ty vás udělají zkušenějšími.