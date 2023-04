Chytré je na směnném kurzu nepřeplácet, tvrdí analytik | e15.cz

ZDROJ: Us

Každá firma se dnes snaží o maximální hospodárnost ve všech oblastech své činnosti. Soustředí se na maličkosti, ale často hrubě podceňuje výhodnost směnného kurzu při placení faktur do zahraničí nebo při prodeji cizí měny do korun. Tam je totiž skutečně velký prostor pro úsporu, ale musíte vědět jak na to.

Firmy už umí šetřit na provozu, elektřině a teple, ale jak se dá ušetřit na směnném kurzu?

Jde o způsob obchodování. Typická situace – účetní, finanční manager nebo majitel společnosti má na stole fakturu a potřebuje ji zaplatit v eurech. Z korunového účtu pošle eura svému partnerovi a víc neřeší. Je to rychlé, pohodlné, ale neskutečně drahé. Firma totiž právě směnila přes kurzovní lístek, tedy nejdražší možnou variantou.

Jak tedy na to?

Člověk ve firmě zodpovědný za směnu deviz si musí u své finanční instituce velmi tvrdě říct o lepší podmínky. Argumenty bank, že menší firmy nemají dostatečný obrat a nedosáhnou tak na lepší kurzy jsou už dnes skutečně přežité. Na dealingu každé finanční instituce nebo banky je dnes i malá nebo střední firma schopna dostat velmi dobrý směnný kurz. Při každé směně deviz zvedněte telefon, udělejte směnu a ušetřete peníze.

Co když ale firma neplatí do zahraničí, ale inkasuje cizí měnu?

Určitě neinkasujte cizí měnu rovnou na korunový účet, je to pohodlné, ale opět velmi drahé. Firma inkasující cizí měnu si musí založit účet v dané měně. Tedy vedle korunového bude mít ještě např. eurový. Pokud inkasujete více než jednu měnu, pak je vhodné zvážit zřízení tzv. multiměnového účtu. Nákladově vyjdou skutečně výhodně, máte pak jedno číslo účtu pro více měn a vyhnete se automatické směně přes drahý kurzovní lístek.

Lze obchodovat za dobrý kurz i jinak než na dealingu?

Pokud neradi telefonujete nebo nestíháte, pak je tu varianta online obchodování, ale pozor. Bavíme se o Online směně, tedy nákupu nebo prodeji deviz. Nezaměňujme to za spekulace s FX kurzy, kryptoměnami, akciemi nebo jinými finančními instrumenty, které nakoupíte, abyste je později prodali se ziskem. Občas se to plete.

Online je pouze jiný způsob, jak lze provést směnu deviz. Nabízí ho prakticky každá finanční instituce, u které třeba máte multiměnový účet pro placení faktur. Ve vašem internetovém bankovnictví si nakoupíte za výhodný kurz, uděláte platební příkaz a vše je velmi rychlé a absolutně bezpečné.

Je multiměnový účet skutečně tak skvělý?

Multiměnový účet je odpovědí na všechno, na co jste se chtěli někdy zeptat ohledně FOREXu a báli jste se. Odpadá také administrativa se zřizováním jednotlivých cizoměnových účtů. Dolů jde i míra chybovosti, protože máte pouze jedno číslo účtu, které dáte svým obchodním partnerům a jakmile vám přijdou eura, dolary, forinty, jeny nebo třeba šekely, vše se vám úhledně zařadí do správných „přihrádek“, takže nemusíte nic koordinovat. Je to až geniálně EASY.

Jaká marže na směně je ještě v pořádku?

Skvělá otázka. Vše je velmi individuální, ale bavíme se v nízkých desetinách procenta. Je třeba si narovinu říct, že marži platíme ať už kupujeme dárky, jídlo nebo benzín. I finanční instituce mají na svých službách marži a někdy není vůbec malá - o kurzovním lístku bank jsem už mluvil. Ve finančnictví jde o důvěru více než kde jinde a myslím, že zaplatit férovou cenu za dobrý produkt, respekt a profesionální jednání, které vede k dlouhodobé spolupráci s vaší finanční institucí je tím nejdůležitějším.