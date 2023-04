Čím obohatit investiční portfolio? Zkuste příběhy | e15.cz

Trendy, které hýbou světem

Megatrendy jsou mocné síly měnící globální ekonomiku i společnost a jsou motorem inovací. Jsou tak silné, že se vyvíjí nezávisle na hospodářském cyklu. Ať se nacházíme v období ekonomického růstu, stagnace či recese, megatrendy zůstávají vždy aktuální. Určují naši budoucnost a budoucnost dalších generací. Nabízejí obrovské příležitosti jak pro firmy samotné, tak i pro investory.

„Popsali jsme jedenáct trendů, které hýbou současným světem. Jsou jimi klimatické změny, nedostatek přírodních zdrojů, moderní technologie, nárůst dat, změna životního stylu, rostoucí důraz na zdraví, stárnutí populace, stěhování se do měst, zvyšování životní úrovně, prohlubování nerovností a absence dovedností,“ říká Jan Kůrka, který je v české pobočce KBC Asset Management zodpovědný za inovace. Tyto trendy jsou pojítkem nové řady akciových tematických fondů ČSOB.

Jan Kůrka z KBC Asset Management

Identifikovat věci, které hýbou světem, je jedna věc, ale investovat do nich je věc druhá. Většina z nich má široký záběr. Například moderní technologie zahrnují mnohdy velmi odlišné oblasti od streamovacích služeb přes samořiditelná auta až po robotickou chirurgii.

„Proto jsme vytvořili novou řadu pěti tematických akciových fondů s jednoduchými příběhy, kde si každý lehce představí, do čeho investuje. Jsou to příběhy, se kterými se denně setkáváte na každém kroku. Zdraví a péče, každodenní potřeby, osobní preference, digitalizace či svět zítřka,“ představuje novinku David Moravec, obchodní ředitel české pobočky KBC Asset Management.

Každý fond je zaměřen na jedno hlavní téma, ale zároveň reaguje na vícero trendů. Například fond zaměřený na svět zítřka cílí na společnosti, které se zabývají automatizací, robotizací, obnovitelnou energií a jejím ukládáním do baterií, efektivním zemědělstvím, oběhovým hospodářstvím spojeným s recyklací, ale i čistěním vody a zpracováním materiálů. Tedy vším, co se týká blízké či vzdálené budoucnosti.

David Moravec z KBC Asset Management

Emoce s racionálním základem

Fond ale zároveň reaguje na rostoucí nedostatek přírodních zdrojů, klimatické změny, zvyšování životní úrovně, změnu životního stylu či moderní technologie.

Investujete-li do příběhů a témat, která jsou vám blízká, neodmyslitelně k tomu patří emoce. A tady má emocionální vazba i racionální opodstatnění. „Megatrendy jsou dlouhodobá záležitost, která neodezní, a to ani ve chvílích, kdy na finančních trzích dochází k výkyvům. Investujete do témat, kterým věříte, a která budou aktuální i pro generace našich dětí a vnoučat. Vědomí, že investujete do společností, jejichž produkty a služby jsou dlouhodobě udržitelné, vám může dodat odvahu lépe překlenout i dočasné výkyvy,“ dodává Jan Kůrka.

Skupiny KBC / ČSOB ve své nové řadě tematických akciových fondů investují převážně do společností, které splňují kritéria zodpovědného investování. Hodnota investice může kolísat, její návratnost není zaručena, a i příjem z ní může v čase kolísat. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Dané investiční nástroje nemusí být z pohledu cílového trhu vhodné pro každého klienta. Tento materiál má pouze informační charakter a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.