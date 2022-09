Investice, která nikdy nezažije bankrot | E15.cz

Hledáte způsob, jak nejlépe investovat a v podstatě neprodělat? Co zkusit se zaměřit na něco, co mělo a má stále budoucnost a hodnotu, která neztrácí cenu.

Je mnoho různých způsobů, jak začít investovat a rozmnožit tak svoje našetřené úspory. Nicméně je dobré si rovněž zodpovědět otázku, zdali zrovna taková investice bude tou pravou a skutečně s ní můžete jen získat, než ztrácet. Jak moc je velké riziko vašeho investování a co celkově očekáváte. Jestli ovšem chcete vsadit na jistotu, tak poté se zaměřte na zlato a drahé kovy nebo vzácné poštovní známky. A pokud myslíte, že se zrovna ve známkách nevyznáte, můžete využít služeb a konzultací od Fildy.cz. Nicméně je rozhodně mnoho pozitivních důvodů, proč investovat právě do zlata.

Již jen za zmínku stojí ta skutečnost, že cenné zlato provází lidstvo od nepaměti a rozhodně nepřichází či neodchází z lidských životů jako ostatní platidla. Navíc se s ním dá skvěle pracovat a tudíž je dostupné v různých podobách a to aniž by ztratilo na hodnotě nebo snad dokonce na kvalitě. O tom svědčí různé investiční mince, slitky nebo cihličky. Zlato je jednoduše chemicky odolné a nepodléhá korozi.

Jistota v nejisté době

Jak ovšem začít s takovou významnou investicí, když vůbec netušíte kde zlato nebo stříbro či drahé kovy nakoupit? Jeden typ by tu přece jenom byl a to je Goldy.cz. Jedná se o seriózní internetový obchod, který vám nabízí skvělé nabídky a to nejen ohledně nákupu, ale rovněž i výkupu. To je velmi dobrá zpráva, jelikož poté když by náhodou nastala nějaká nepředvídatelná situace, tak víte, na koho se obrátit s prodejem vašich investic. Ty přirozeně mohou být v podobě cihliček, slitků i mincí. Cena produktu není vždy stejná, protože goldy.cz se řídí aktuální cenou zlata na burze a samozřejmě svůj podstatný úkol sehraje i směnný kurz koruny k euru. Na druhou stranu, pokud si vyberete produkt, vložíte ho do košíku a potvrdíte objednávku, tak je cena pevná a již se měnit nebude.

Důkaz pravosti zlata

Zřejmě každého hned napadne, že přece jenom zlato je jedna věc, ale co certifikát, který bude určovat jeho pravost? V první řadě Goldy.cz nakupuje zlato i další drahé kovy pouze u prověřených dodavatelů, kteří mají dlouhou tradici. Zde je prakticky nemožný nákup falzifikátu, ale na druhou stranu to může být pro vás nedostačující důkaz. Certifikát vydává výrobce a v podstatě je to garance ryzosti zlata a také samozřejmě jeho kvality. Pokud si zakoupíte zlatý svitek nebo investiční stříbro, poté získáte certifikát v podobě kartičky, která je zatavená v rámu. U mincí se certifikáty nevystavují, a jejich ryzost garantuje emitent.

Pojištěná doprava

Veškeré zlato, které si objednáte, k vám přijde dopravou, která je pojištěna. Takže se nemusíte bát objednání přes internet. Pojištění funguje stejně jako u jiných drahých zásilek. Nestane se tak, že by si vaše zboží někdo „půjčil“ v průběhu dopravy, respektive i v takové naprosto krajní situace získáte peníze zpět.

Investiční mince

Jedná se o velmi zajímavou investici, avšak je lepší počítat s dlouhodobým horizontem. Jsou vhodným produktem, jak pro začínající, tak pro zkušené investory. I s mincemi se dá prakticky obchodovat po celém světě a jsou žádaným artiklem, tudíž se dají velmi rychle vyměnit za klasickou finanční hotovost. Dlouhodobě si uchovávají tržní hodnotu a kupní sílu. Můžete si z nich vytvořit rezervu, která se vždycky hodí, případně je odkázat jako část dědictví svým potomkům.