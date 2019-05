Benešová spravedlnost v Česku neohrožuje, míní Rychetský | E15.cz

To, že Andrej Babiš volá po zastavení svého trestního stíhání, je logické, říká v rozhovoru pro pořad Prostor X předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. V něm mimo jiné obhajuje opoziční smlouvu a vládu Miloše Zemana. Ostře naopak kritizuje jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Předseda Ústavního soudu připouští, že bude zvažovat dřívější konec ve funkci, a to možná už za dva roky. Teď chce vydržet kvůli předsedání Konference evropských ústavních soudů, jde prý ale o jeho psychický a fyzický stav. Ideálním nástupcem by podle Rychetského byl Josef Baxa.

Pavla Rychetského vůbec nepřekvapují výroky premiéra, který míní, že by jeho stíhání mělo být zastaveno. Jsou prý logické, to samé si přeje každý obviněný. Zdůrazňuje, že ministr spravedlnosti nemá pravomoc zasahovat do živého řízení. I proto nepovažuje současnou ministryni Benešovou za hrozbu.

