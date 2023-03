Dnes se věk investorů snižuje. Zažít si musí i pády, poučí se z nich, říká Brodani z AKAT | e15.cz

Lidé by se měli rozmyslet, než svěří své úspory nelicencovaným obchodníkům. Varuje před tím Jana Brodani, ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT). „Množství podvodníků, které se v oblasti investic v poslední době vyrojilo právě kvůli tomu, že investování je teď tak populární, je extrémní. Všichni prodejci hrnců se nahrnuli do prodejů kvazi-investic,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Brodani.

Co ukazuje váš poslední průzkum k investiční gramotnosti Čechů?

V poslední době se hodně ptáme lidí na to, proč investují, nebo naopak proč neinvestují – a obecně nám vychází spíše pozitivní trendy. Co se týče motivace, přibližně polovina lidí investuje proto, aby se zajistila na stáří. To je skvělé, ukazuje to, že už se masově nespoléháme na stát, že se o nás v důchodu kompletně postará. Lidé už vnímají, že státní penze pro ně nebude žádná hitparáda, pomohl tomu i online kalkulátor, ve kterém si můžete spočítat výši budoucího důchodu. To řadě lidí otevřelo oči.

Vychází nám i to, že o investice se ve stále větší míře zajímají i mladí lidé. Že je to pro ně trendy téma. Investování v jejich podání ale zatím není o strukturovanější práci s portfoliem, spíš jsou to impulzivní nákupy pro ně zajímavých aktiv – můžou to být tenisky, může to být bitcoin. To je ale v pořádku, podstatné je, že si ten svět osahají a postupně se mohou propracovávat k sofistikovanějším věcem. Důležité ale je, aby se k tomu dlouhodobému investování nakonec propracovali.