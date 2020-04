Klára Vytisková: Hrát bychom chtěli, je ale důležité zůstat doma | E15.cz

Zpěvačka Klára Vytisková se pět let po úspěšném album Home, za nějž získala i cenu Anděl, vrací s novým albem Love Is Gold. Písněmi řeší několik osobních témat a skládá i poctu Martě Kubišové.

Vydala jste novou desku, která je jako první ve vaší diskografii podepsána vaším celým občanským jménem. Co to pro vás znamená?

Celá deska je takový vhled člověka do sebe samého. Každá píseň je jedno téma, které jsem v průběhu psaní zpracovávala. Je tam namátkou spalování nejistot v písni Burn, v Ice se zase řeší jak žít s vášní a neztrácet čas a Just Be You je jednoduše o tom, že život není soutěž. A chtěla jsem tato témata řešit pod svým pravým jménem.

Album má být vaším návratem z rodné vesnice za Prahou, kam jste se přesunula, když jste čekala rodinu, zpět do velkoměsta. Stýskalo se vám po Praze?

Obrazně. Vesnici i město potřebuju v rovnováze. Teď jsem byla mnohem víc na vsi, předešlá deska Home byla vesnická, a proto je čas přejít pocitově do města, kde mám paradoxně více času sama na sebe a kde jsem celou desku nahrávala.

Kdo s vámi na desce pracoval a jak jste si spolupracovníky vybírala?

V první řadě je to Viliam Béreš, sázka na jistotu. Známe se léta, hráli jsme spolu v Toxique a jeho produkce jsou super. Dále pak Marcell, producent a zároveň moc šikovný zpěvák. Šimon Holý je všestranný kluk, skladatel, režisér, producent a taky moderátor na rádiu Wave. V neposlední řadě pak Igor Ochepovsky, což je fantastickej muzikant. A taky byla super spolupráce na duetu, který na desce mám s Albertem Černým ze skupiny Lake Malawi. Ale v zásadě je pro mě kromě profesní stránky důležitá hlavně ta lidská, vzájemný respekt a podobný vkus.

Desku jste měla pokřtít v dubnu v rámci koncertu v pražském Studiu hrdinů, ten ale musel být přeloženo. Na kdy a kam?

Situace se mění každý den. Mysleli jsme, že ji pokřtíme v náhradním termínu 2. června na Open Air festivalu na Vyšehradě s Losers Cirque Company. Zatím je takový plán, ale zdá se, že se bude postupně vše rušit i během léta… Uvidíme, snad budeme za měsíc moudřejší.

Jak řešíte současnou situaci, která brání koncertovat? Zajímá vás třeba streamování koncertů on-line, ke kterému se uchyluje stále více hudebníků?

Přijde mi, že i on-line stream je v rámci současných omezení nezodpovědný, protože i tak se musí potkat větší skupina lidí. Hrát bychom samozřejmě chtěli moc, ale teď máme pocit, že je opravdu důležité být maximálně doma a ven chodit jen s rouškou. Aby se situace co nejrychleji srovnala.

Na nové desce máte i vlastní verzi skladby Marty Kubišové Ring-o-ding? Proč? Co jste jejím prostřednictvím chtěla říct?

Je tam náhodou a vznikla k úplně jiné příležitosti. Ta aranž byla udělaná kvůli našemu loňskému vystoupení na výročí OSA. Zadáním bylo natočit nějakou starší českou píseň, ale aby zněla jako za sto let, tedy v roce 2119. Tak vznikla tahle futuristická verze Ring-o-ding. Ležela by v šuplíku, ale protože mi tématicky sedla k desce, na poslední chvíli jsem ji tam zařadila jako bonus.