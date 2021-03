Menstruační kalhotky nám zdvacetinásobily obrat, říká spoluzakladatelka výrobce Snuggs | E15.cz

Jak vůbec vznikl nápad na menstruační kalhotky?

Nosila jsem menstruační kalhotky od konkurentů z Ameriky už asi před čtyřmi lety a ten nápad se mi moc líbil, obzvláště pak v souvislosti s udržitelností. Nebyla jsem ale vůbec spokojená s materiálem a navíc se to značně prodražilo kvůli poštovnému. V tu chvíli jsem si uvědomila, že bych chtěla vyrábět svoje vlastní kalhotky a tak jsme se tenkrát spojili s Tomášem a následně s Libereckou univerzitou, kde jsme začali naše kalhotky vyvíjet.

Jaká byla počáteční investice do vaší firmy?

Konkrétní částku nesdělíme, ale jednalo se řádově o stovky tisíc korun.

Měli jste od začátku nějaké investory, nebo se připojili až později?

Od začátku jsme to zvládli vlastní silou, investoři se k nám připojili až po půl roce fungování, kdy už jsme rozposílali tisíce kalhotek, měli jsme pěkný obrat a investory jsme tedy přizvali především kvůli tomu, aby se prodeje zrychlily.

Kolik kalhotek jste prodali za celou dobu vašeho podnikání?

Až dosud jsme prodali celkem přes 200 tisíc kalhotek.

Nepřemýšleli jste například o vstupu na crowdfundingové platformy, kde některé firmy dokázaly nasbírat i několik milionů?

Přemýšleli jsme o tom ze začátku, a to upřímně jen kvůli tomu, že nám to pořád všichni předhazovali. Nakonec jsme tam ale nešli i kvůli tomu, že ve chvíli, kdy jsme spustili web, tak o nás vyšly dva články v médiích, což vlastně odstartovalo naši kampaň. Začali jsme kampaní, během které jsme prodávali naše kalhotky za výrobní náklady, na čemž jsme trochu tratili. Ale cílem bylo získat tisíc zákaznic, které nám dají feedback za to, že jim dáme kalhotky za výrobní náklady, a to je v podstatě trochu takový crowdfunding. Dát lidem produkt za výrobní náklady a dostat za to zpětnou vazbu. Takže naše první dva tři měsíce byly takovým Hithitem po vlastní ose.

Obecně se internetové prodeje zvýšily během koronavirové pandemie. Zaznamenali jste také nárůst prodeje během covidu?

Tady je důležité zmínit to, že prodej menstruačních kalhotek a obecně veškerých produktů tohoto typu není závislý na tom, jestli zrovna probíhá krize či nikoliv. Nový iPhone si odpustit můžu, ale menstruační pomůcky žena potřebuje, ať se děje cokoliv. Jediné, co nás teoreticky mohlo ohrozit, byla rychlost výroby, ale naštěstí nás žádné takové komplikace napotkaly. Tedy našim prodejům koronakrize nijak neuškodila ani výrazně nepomohla.

Můžete sdělit váš roční obrat? O kolik je větší než v necovidovém roce?

Za rok 2019 jsme měli roční obrat pět milionů korun. V roce 2020 se náš obrat dvacetkrát zvýšil, dosáhl bezmála sta milionů korun.

A jak se vám daří nyní?

Teď už můžeme s radostí říci, že za první měsíc roku 2021 jsme utržili tolik, co za prvních pět měsíců minulého roku. Co nám teď ale také pomáhá, je nově rozjetá spolupráce s DM drogerií, což je pro nás velký milník.

Na počátku minulého roku jste expandovali na Slovensko. Bude zahraniční expanze pokračovat?

Slovensko se nám podařilo rozjet moc pěkně. Máme tam kolem deseti tisíc zákaznic. Z hlediska profitability je na tom Slovensko výborně, ale obecně lze říci, že ve všech ostatních státech je ten zájem zhruba stejný. Mimo Slovensko jsme expandovali už i do Německa, kde se vše pomalu rozjíždí, máme v plánu vstoupit i do dalších evropských zemí.

Podobným hitem, jako jsou vaše menstruační kalhotky, se stávají i menstruační kalíšky. Myslíte si, že tyto varianty postupem času zcela vytlačí vložky a tampony?

My se domníváme, že tady budou i nadále všechny produkty. Naší misí není vytlačit všechny ostatní alternativy, ale chceme ženám nabídnout další produkt, a zajistit jim tak širší výběr. Každé ženě vyhovuje něco jiného a my si silně stojíme za tím, že by žena měla mít na výběr.