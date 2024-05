V přítomnosti se David Greenbaum musí soustředit na řízení CPI PG, jedné z největších evropských realitních skupin. Funkce se ujal loni v listopadu, kdy nahradil dlouholetého CEO Martina Němečka. A hned první dny, týdny a měsíce byly velmi perné. Na společnost totiž v den jeho jmenování „zaútočil“ známý americký short seller Carson Block se svým fondem Muddy Waters Research.

Block a jeho kolegové, kteří se snaží vyhledávat problémové firmy a vydělávat na poklesu jejich cenných papírů, ve svém reportu obvinili společnost mimo jiné z nadhodnocování aktiv a z toho, že se hlavní akcionář Radovan Vítek obohacuje na úkor firmy. Následovalo několik reportů, ten poslední Muddy Waters vydali na začátku dubna. Očerňování ze strany amerického fondu označil Greenbaum, který předtím několik let zastával pozici finančního ředitele CPI PG, za nefér.

Generálním ředitelem CPI PG jste se stal loni v listopadu. Jak byste popsal své první měsíce ve funkci?

Musím říct, že poslední měsíce byly intenzivní. Ale tato práce byla vždy intenzivní, protože CPI je velmi aktivní skupina, jedna z těch, které se nikdy nezastaví a neustále něco podnikají. Posledních pár měsíců bylo rozhodně těžkých a přineslo nové výzvy. Říká se, že díky těmto výzvám budete silnější a lepší. A doufám, že tak tomu bude i u mě.

První den, kdy jste byl ve funkci, vyšel report americké firmy Muddy Waters, která se zaměřuje na „sázky“ na pokles cenných papírů. Jaká byla vaše reakce?

Měl jsem silný pocit, že to není fér. Trávíme hodně času budováním našeho dobrého jména. Radovan Vítek je akcionář, který je ve společnosti skutečně zainteresován, co se týče jejího růstu, profesionality a řízení. Přesto přinášela zpráva Muddy Waters tvrzení, jak jsme hrozní. Přišlo mi to nespravedlivé. Mnoho realitních společností má problémy a oni se snažili využít horší situace na nemovitostním trhu a zařadit nás do stejné kategorie jako problémové firmy. Musím říct, že to, co dělám, neberu jako práci. Tedy je to job, je to můj job, ale CPI je rodinná firma. Emočně hodně věnuju tomu, aby tato firma byla úspěšná. A jsem na to hrdý. A způsob, jakým jsme byli my a náš hlavní akcionář napadeni, mi přišel nespravedlivý. Vůbec se mi to nezamlouvalo.

V reportu se objevila silná slova jako rabování či rozkrádání majetku…

Mohu jen říci, že jsme se snažili dát najevo, že jsme společnost, která se chová profesionálně. A chováme se tak, i když na nás někdo útočí takovým nevybíravým způsobem. V reportu Muddy Waters se mimo jiné objevily odkazy na citáty z amerických filmů, kterým mohou rozumět jen Američané. Podle mě to z jejich strany bylo celé odfláknuté. Přirovnal bych to k tomu, když vezmete špagety, hodíte je na zeď a doufáte, že na ní zůstane část přilepená. A tohle je něco, co podle mě udělali. Takže jsme se podívali na špagety na zdi a rozhodli se všem opět ukázat, že jsme profesionálové. Jasně jsme odpověděli na všechny vznesené body a snažili se ukázat, že to, co o nás tvrdí, není pravdivé. Rozdíl mezi námi a mnoha jinými firmami je, že jsme velmi transparentní, co se týče informací, které o podnikání a hospodaření zveřejňujeme. Nic neskrýváme. A díky této transparentnosti na nás mohli snadněji zaútočit.

Ale přece jen firma Muddy Waters má poměrně slušnou historii svých „sázek“ na problémové firmy. Nebyl jste tedy přece jen alespoň trochu nervózní ohledně jejich reportu? A jaká byla reakce investorů?

O existenci Muddy Waters vím řadu let a jsem si vědom toho, co tito aktivističtí short selleři dělají. Leckdy tito hoši odkryjí ve firmách skutečné problémy. A čas od času tak poskytují trhu dobrou službu. Ale podle mě zlenivěli. Dělají stejné věci stejným způsobem znovu a znovu. Naši investoři zpočátku znervózněli, protože report byl přece jen rušivý element. Ale když se podíváte na vývoj ceny našich dluhopisů, tak cena napřed klesla, ale už během listopadu a prosince se rychle vrátila na dřívější úrovně. Pokaždé když čelíme nějakým potížím, komunikujeme o nich s našimi investory. Nikdy se neschováváme. Takže hned od prvního dne jsem byl v kontaktu s investory. A jakmile jsem jim vysvětlil, jak se věcí mají, uklidnili se. A cena dluhopisů začala opět růst. Ve výsledku na ně neměli lidé z Muddy Waters žádný dopad.

A co dopady mimo cenu dluhopisů?

Celá záležitost nás stála a stojí hodně času a peněz. Najali jsme advokáty z White & Case, aby prošetřili naše podnikání, a při letošním auditu jsme museli udělat řadu procedur navíc. Je neskutečné, že pár Američanů s vlastním podcastem a dobrou znalostí amerických filmů může napsat report, který donutí firmu, jako je ta naše, odložit práci na důležitých věcech, věnovat veškerý čas odpovědím a dát hodně peněz na různé procedury, které ukázaly, že nemají pravdu. Takže pokud nám to celé způsobilo nějakou škodu, tak z hlediska toho, že jsem tomu musel věnovat pozornost. Je to část škod, které mohou napáchat – donutí vedení firmy, aby se jim věnovalo, a doufají, že uděláte chybu, na které vydělají.