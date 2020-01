Pär Sundström ze Sabatonu: Boj proti mainstreamu sami nezvládneme | E15.cz

Praha je devátou zastávkou na vašem turné Great Tour, zároveň jde o další vyprodanou show před českými diváky v řadě a rovněž opět o historicky největší show v hale, jakou si kdy Sabaton střihne. Co je na Česku speciálního, že se vám zde tak daří?

Ukazuje to něco nejen o popularitě kapely, ale také o rázu země a fanoušků. Vy Češi prostě rádi chodíte na koncerty, což je vidět i na návštěvnostech jiných kapel. Například ve Francii máme také jen jedno vystoupení. Ale na to, jak je ta země velká, je koncert menší a ještě ani není vyprodaný. Větší arénu máme jen v Londýně, ale v Česku se zatím prodalo více vstupenek.

Jak moc nákladné je vůbec na takové turné vyrazit?

Dost. Jede s námi 127 lidí, 14 kamionů. Všechny je musíme nějak nakrmit, zajistit přesun, pojistit, ubytovat někde. V show máme navíc zakomponováno poměrně dost pyroefektů, a to v ceně, která se v řadě zemí rovná ročnímu platu. Pak tu jsou vedlejší náklady v podobě lokálních týmů, oblečení crewmanů, propagace, nebo jen objemu denně vypité kávy.

Káva je tak zásadní náklad?

Denně náš celý cirkus vypije kolem 800 kelímků, tak si to nasčítejte…

Vyplácí se tedy kapele z finančního hlediska vyrazit na turné, nebo je to nakonec jen o troše toho humbuku a kontaktu s fanoušky?

To záleží. Show je dobrá, ale ve šňůře bývají místa, kde prostě nevyděláte, sebevíc se snažíte. Třeba na turné v roce 2017 s kapelou Accept bylo 75 procent vystoupení ztrátových – Řecko, Portugalsko, Španělsko, Srbsko, Chorvatsko. Vlastně nám turné čítající 52 koncertů zaplatila vystoupení ve Švédsku, Německu, Nizozemí a Belgii. Bylo to drahé. Třeba i v kontextu s tím, že Accept ve výsledku vyinkasovali více peněz, než my jako headlineři, a to jsme navíc nesli veškeré produkční náklady. Nakonec nám ale naštěstí i tak něco zbylo na další fungování.

Pražské vyprodané vystoupení vám tedy musí dělat radost.

Je to lepší, než jsme čekali.

Sabaton má velmi bohatou soupisku aktivit – pořádáte vlastní festival ve Falunu, pravidelné koncertní plavby lodí po Baltu a vytváříte vzdělávací YouTube kanál Sabaton History. Kde je čas na muziku?

Muzika je spojovacím bodem všech těch aktivit. Mám prostě jen hodně kreativních nápadů, co by vše šlo s našimi písněmi dělat. Odpich je vždy od písničky a nalepují se na to další otázky: Jak jí udělat promo? Půjde k ní vyrobit nějaký unikátní design na trička? Jak vysvětlit publiku její historický kontext? Vždy jsem chtěl dělat něco navíc kolem vysvětlování pozadí našich songů.

Proto Sabaton History, kde ve spolupráci nejen s historikem Indy Neidelem „učíte“ metalové fanoušky dějepis?

Ano. Dříve jsme vždy do bookletů k albu dávali poznámky k historickému pozadí dané písně, to nám ale přestalo stačit. Videoformát je lepší, řekne a vysvětlí toho víc. Naše webová stránka je navíc pravidelně aktualizována o historické události a jejich výročí – historici i novináři ji plní odbornými a důvěryhodnými texty. Ve výsledku je to jeden velký dějepisný archiv, v jehož centru jsou naše písně.