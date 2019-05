Realitní podnikatel Woolf: Praha bude pyšná | E15.cz

Rozhodli jste se upustit od názvu Květinový dům. Proč?

Praha zastává pozici jednoho z nejvýznamnějších hlavních měst v Evropě. Směřují sem nové investice, obchodní cesty, talentovaná pracovní síla. Město zažívá příliv nových technologií, myšlenek a kreativních podnětů z celého světa. Ducha tohoto „flow“, jenž je Praze vlastní, chceme vdechnout i naší budově na Václavském náměstí. Podle nás jméno „The Flow Building“ toto vše shrnuje jednoduchým, zapamatovatelným a atraktivním způsobem.

Změníte rovněž podobu stavby?

Co se exteriérů týče, nejvýraznější změnou proti prvotním plánům je celková světlá barevnost. Většina fasádních prvků bude bílá, stejně tak je světlý na fasádě použitý kámen spišský travertin. Ten je aplikován i na fasádě sousedního Hotelu Jalta. Tím pádem The Flow Building plynule vizuálně naváže na stávající zástavbu.

Ovlivní nové projekty, jako je VN47, Hotel Evropa či Savarin, plánovaná rekonstrukce náměstí a ceny nemovitostí a nájmů v lokalitě?

Myslím, že nový hotel „W“ obnově Václavského náměstí pomůže, stejně tak potenciální výstavba projektu Savarin. Samozřejmě za předpokladu získání potřebných povolení. Plánovaná renovace náměstí by z něj rovněž měla učinit místo, na které bude Praha pyšná.

Na Václavském náměstí vznikají nové kanceláře i retail. Neznamená to však, že z něj nakonec zmizí bytová funkce, respektive lidé žijící v okolních domech?

Nevím o projektech, které by na Václavském náměstí snižovaly počet jednotek dostupných pro rezidenční bydlení. Na druhou stranu jsem slyšel mnoho o tom, že v centru Prahy dramaticky narůstá počet bytů využívaných pro potřeby Airbnb. To počet stálých rezidentů Prahy 1 snižuje. Osobně mám za to, že centra měst by měla mít silnou, živou komunitu rezidentů. Tato problematika je ale otázkou agendy místní samosprávy.

Nedávno se objevila zpráva, že pronajmete retailovou část VN47 řetězci Primark. Máte již silného nájemce rovněž pro kanceláře?

Jméno nájemce, se kterým byla smlouva na maloobchodní prostory The Flow Building podepsána, jsme doposud nezveřejnili. Některá kancelářská patra jsou již rezervovaná. U zbytku se zaměřujeme na aktivní propagaci potenciálním nájemcům. Očekáváme, že dosáhneme plného obsazení celých 15 tisíc metrů čtverečních kanceláří v budově ještě před dokončením její výstavby.

Pokud se naskytne příležitost, počítáte na Václavském náměstí s nákupem dalších nemovitostí?

Ano. V Praze je to nejlepší lokalita.