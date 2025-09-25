Světoznámý autor Psychologie peněz, který naučil svět jinak přemýšlet o penězích, přednese své myšlenky na Shifts
Když v roce 2020 vyšla kniha The Psychology of Money (Psychologie peněz), málokdo čekal, že se stane jednou z nejvlivnějších finančních publikací poslední dekády. Její autor, americký spisovatel a investor Morgan Housel, dokázal oslovit miliony čtenářů po celém světě jednoduchou, ale originální myšlenkou. Podle něj o našem finančním životě nerozhodují tabulky, kalkulačky a dokonalé znalosti, ale především lidské chování a emoce. Housel vystoupí v Praze na konferenci Shifts.
Psychologie peněz není učebnicí ani investičním manuálem. Housel knihu vystavěl jako sérii příběhů o lidech, kteří dokázali vybudovat bohatství, ale i o těch, kteří o něj přišli. Na těchto příkladech ukazuje, že rozhodující není to, zda se trefíme do správné akcie nebo správně odhadneme vývoj trhu. Mnohem důležitější je, jak dokážeme zvládat vlastní strach, chamtivost či netrpělivost. „Investování je spíše o chování, disciplíně a jednoduchých návycích než o inteligenci,“ říká Housel a právě tento prostý, ale funkční pohled mu získal celosvětovou pozornost.
Jeho kniha byla přeložena do více než šedesáti jazyků, prodaly se jí miliony kopií a zaujala jak profesionální investory, tak lidi, kteří o financích nikdy předtím nepřemýšleli. V českém prostředí si rychle našla čtenáře mezi investory, podnikateli i mladší generací, která hledá cestu, jak se vyznat v nejistém světě financí. Je to jednoduše bible finančníků – začínají s ní zelenáči a vracejí se k ní i ostřílení profíci.
Morgan Housel začínal jako novinář, psal pro Wall Street Journal a Forbes, kde se naučil umění vyprávět složité ekonomické jevy srozumitelně a čtivě. Dnes působí jako partner ve fondu Collaborative Fund, který podporuje projekty na pomezí financí a společenských inovací. Jeho články a eseje patří k nejčtenějším v oboru a řadí se k nim všichni, kdo chtějí pochopit hlubší smysl investování.
Umění vyprávět příběhy
Na pódiích po celém světě Housel nepřednáší formou pouček ani technických analýz. Jeho síla spočívá v příbězích a v tom, že mluví o penězích z lidské perspektivy. Posluchače vede k otázkám: Jak moc peněz je vlastně dost? Proč se tolik bojíme ztráty, i když je v investování přirozená? A jak dlouhodobě vydržet, když ostatní kolem panikaří?
Jeho přednášky tak nejsou jen o financích. Jsou o životě, o lidské psychologii a o schopnosti obstát ve světě, kde jistota neexistuje. Morgan Housel připomíná, že v investování je někdy nejlepší strategií nedělat nic, mít trpělivost a důvěru v dlouhodobý růst. To je poselství, které má sílu změnit nejen způsob, jak spravujeme své peníze, ale i to, jak přemýšlíme o budoucnosti.
Právě proto stojí za to si Morgana Housela poslechnout i v Česku. Je to řečník, který oslovuje každého, od profesionálních investorů po lidi, kteří chtějí lépe porozumět vlastnímu vztahu k penězům. A v době, kdy ekonomická nejistota roste a kdy se investování stává součástí života stále širší veřejnosti, jeho myšlenky působí aktuálněji než kdy dřív. Morgan Housel vystoupí 6. listopadu v Clarionu v rámci konference Shifts.