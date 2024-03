Pokles tržeb i poptávky na straně zákazníků – to byly převažující trendy závěru roku 2023 mezi podnikateli v maloobchodě a službách. Vyplývá to z tradičního průzkumu Comgate , do něhož se zapojilo na 300 obchodníků s kamennými provozovnami nebo řemeslníků.

Zatímco v e-commerce se situace stabilizuje a e-shopy hodnotily konec loňského roku pozitivně, u kamenných obchodů tomu tak nebylo. Podle průzkumu Comgate podnikatelé v maloobchodě a službách nehodnotí pozitivně vánoční sezónu ani závěrečný kvartál roku 2023 jako celek. Pro 38,2 procent z nich byly loňské Vánoce z pohledu tržeb horší než ty předešlé, zlepšení zaznamenala pouze necelá čtvrtina (24,2 procenta). Nejslabší byla vánoční sezóna v maloobchodě.

Vánoční sezóna 2023|Comgate

Podobný obrázek vykresluje detailní pohled na meziroční srovnání tržeb v posledních kvartálech let 2023 a 2022. Také zde nejpočetnější část respondentů hlásí pokles minimálně o 15 procent. Z dlouhodobého pohledu je kladným signálem snad jen to, že se zmenšují extrémy. V letošním průzkumu nahlásilo třicetiprocentní a výraznější pokles či nárůst 11,2 procent, mezi 15 a třiceti procenty pak 4,9 procenta respondentů. Vloni to přitom bylo 13,6 a 10 procent. "To by mohlo znamenat, že se trh stabilizuje," říká ředitel Comgate Jakub Ouhrabka.

Tržby ve 4. čtvtletí|Comgate

Pro rok 2024 podnikatelé především doufají, že jim neporostou náklady – proto velká většina respondentů plánuje zachovat stejnou procentuální marži, jen asi 17 procent ji hodlá zvyšovat. Pokles tržeb rovněž očekává okolo 17 procent respondentů.

Očekávání pro rok 2024|Comgate

Většina je mírně či hodně optimistická. Celkem 28,4 procent předpokládá, že jim tržby porostou přinejmenším o 15 procent, před rokem bylo podobných odpovědí o třetinu bodů méně. „Pozitivní trendy v průzkumu maloobchodu a služeb existují, i když ne tak výrazné jako v oblasti e-commerce,“ konstatuje Jakub Ouhrabka a dodává: „Zřejmě se potvrzuje plynulý přesun zákazníků do online světa, nakupování na internetu je pro český trh stále přirozenější.“