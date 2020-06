Cyklus Otevřená věda: Komentář – Online ligy jako budoucnost sportu? | E15.cz

Nemůžeme na hřiště, můžeme k PlayStationu

Asi v polovině dubna zveřejnila ČAAF na svých stránkách Paddock e-ligu. Této soutěže se účastní pouze zástupci týmů prostřednictvím videohry Madden NFL 20. Jedná se o deset týmů, tedy stejný počet jako u klasické Paddock ligy. V rámci videohry si musí jednotliví zástupci vybrat skupinu z NFL (National football league), za kterou pak hrají daný zápas. Jedno z úskalí, které tato forma soutěže má, je horší kvalita zpracování.

Hra Madden NFL 20 od společnosti EA (Electronic Arts) simuluje prostředí americké ligy NFL z loňského ročníku. Od stejné společnosti jsou i jiné sportovní videohry, například NHL 20 nebo FIFA 20. Takže co se týká uživatelského prostředí a kvality hry, má už firma EA mnohaleté zkušenosti. To ale stále nevylučuje fakt, že je hraní závislé na kvalitě připojení k internetu a při mnoha situacích i na naprogramované pochody ve hře. Zkrátka hra sama „vybírá“, jestli se určitá akce povede, nebo ne. Toto je největší problém zejména při obraně. Hráč si zvolí pouze taktiku, kterou chce hrát (osobní obranu nebo rozložení zón), ale poté už má na úspěšnost obrany velmi malý vliv.

Tohle by nikdy hráč neudělal

Ale i když je Madden NFL 20 stále jen videohra, má velmi dobře zpracované podmínky a vlivy na hráče. Před začátkem zápasu si může každý vybrat, jestli bude mít na hru vliv počasí, jestli se hráči během hry zraní nebo jestli se bude projevovat únava týmů. Kromě těchto nastavení také lze zvolit délka čtvrtiny. Aby se předešlo co nejvíce negativním vlivům nedokonalosti herního prostředí, rozhodla ČAAF, že oficiální zápas se bude skládat ze tří jednotlivých duelů. Když tým A vyhraje dva duely a tým B jeden, připíše si tým A celkovou výhru v zápase a tým B prohru.

Podle posledních zpráv by se měla Liga mužů 2020 začít hrát v srpnu. Juniorské ligy a další by měly zůstat ve velmi podobné formě jako minulé ročníky. Největší výhodou Paddock eligy je samozřejmě to, že se může hrát i sledovat z pohodlí domova. Ale určitě se nedá srovnávat s atmosférou klasických zápasů. ČAAF ale vytěžila z této situace vše, co mohla.

Ozývají se dokonce hlasy některých, kteří by chtěli tuto e-ligu zachovat, ale není jich mnoho a většina hráčů i fanoušků se těší na to, až budou moci znovu hrát za normálních podmínek. A i když se mění doba a technologie jsou stále dokonalejší, ve sportu by měly zastávat jen pomocnou roli. Protože hlavní důvod, proč mají lidé rádi sport, jsou emoce a adrenalin, který se při koukání na monitor trochu vytrácí.

Mnoho sportovců se shoduje, že jsou online závody a soutěže lepší než nic, ale že to s daným sportem nemá moc společného. Nemyslím si tedy, že by soutěže přes počítač nahradily klasické zápasy či závody. Přeci jen doma u počítače jistě nezažijete takovou atmosféru, jako na stadionu plném oddaných fanoušků.