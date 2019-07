Sinopsis: Čínští programátoři se organizují v boji za svá práva na nečekané platformě | E15.cz

Slyšeli o něm všichni, kteří se pohybují v IT. Neobejde se bez něj totiž žádný webový vývojář. Řeč je o GitHubu, platformě pro sdílení programovacích kódů a návodů. Jenže funguje i jako sociální síť. A to je v Číně problém.

Čínská komunistická strana nemá ráda, když se lidé shromažďují, protože se jim něco nelíbí. Čínským ajťákům se nelíbí například nelidské podmínky v tamějších IT firmách. A ventilují to přes GitHub. Jenže obejít se bez platformy GitHub je ve světě internetu skoro nemožné. Pro vládnoucí čínské komunisty zapeklitá situace.

Anonymní platforma pro každého i v Číně

GitHub je striktně anonymní a jeho uživatelé zdarma sdílejí programovací projekty (v současnosti je jich zde více než 100 milionů) jako otevřené zdroje. Kromě solidarity se autorům těchto open-source produktů dostává zpětné vazby, a i proto je GitHub tolik populární. Platforma sdružující více než 36 milionů vývojářů z celého světa ale také plní roli sociální sítě a nejaktivnější vývojáři se mezi sebou (přes digitální anonymitu) často znají.

GitHub svou anonymitou také přináší zajímavé možnosti pro čínské uživatele. Na rozdíl od tamních sociálních sítí zde totiž mohou bez omezení sdílet informace. Kromě praktických informací si tu programátoři ale vyměňují i názory a nezřídka dokumentují i korupci a zločiny autorit, což se vládcům v Pekingu pochopitelně nelíbí.

Proto se GitHub pravidelně objevuje na seznamu zakázaných webových stránek (v současnosti GitHub cenzurovaný není) a z ČLR se na něj není možné dostat bez použití nástrojů, jako je VPN (ačkoliv není problém čínský Great Firewall obejít pomocí vytvoření nových přístupových bran). Čínské vedení si ale zároveň uvědomuje, že komplikovat práci vlastním programátorům není strategické, ať už se to stranickým ideologům líbí, nebo ne.

996: Vykořisťovaní dělníci informační doby

Říká se, že programátoři jsou dělníci informační doby. V Číně to rozhodně platí, především s ohledem na pracovní dobu. Pro jejich pracovní nasazení se používá slovní obrat s hořkým podtextem 996.ICU, což volně přeloženo znamená „práce od 9 ráno, do 9 večer, 6 dní v týdnu. Do doby, dokud neskončíte na jednotce intenzivní péče“. Čínští novodobí dělníci tak trpí nedostatkem spánku, sexu, odpočinku, nemají žádný život mimo práci a vystavují se hrozbě úmrtí z přepracování. Situaci popisuje na internetovém fóru Reddit uživatel ukrytý pod jménem Xiaomizi:

„Očekávají, že budete vždy dostupný, a když chcete oddělit práci od života nebo vůbec naznačíte, že máte život mimo práci, hned se na vás dívají jako na podivína. Někteří lidé rovnou zůstávají v kanceláři, i když nemají moc co dělat, a přes video chat mluví se svými dětmi místo toho, aby šli domů. Znám to, já pro některé takové firmy pracoval. Pracovní kultura je orientovaná na krátkodobost. Myslím tím to, že v Číně mají start-upy jepičí život. Takže ani ředitelé firem nevědí, jestli přežijí další tři měsíce, nebo ne.”

Čínští ajťáci se ozvali

Není proto divu, že se letos na jaře začali čínští ajťáci proti těmto podmínkám bouřit. Zatímco kontroverzní zakladatel korporace Alibaba Jack Ma kritizovanou pracovní kulturu chválí a považuje ji za možnost, jak skutečně prorazit (tento výrok částečně korigoval poté, co se na něj snesla kritika doma i v zahraničí), na GitHubu vznikl projekt s už zmíněným názvem 996.ICU.

Čínští uživatelé, kteří se v něm sdružují, dokonce sepsali vlastní manifest za dodržování lidských a pracovních práv, která jim čínská ústava a zákoník práce garantují. Podpořili je také zaměstnanci Microsoftu. Vznikla i projektová licence s názvem „Anti-996 License“ (tedy Licence proti 996), kterou lze přidělit jakémukoli programovacímu projektu a v rámci níž se její uživatel zavazuje dodržovat pracovní zákony země, v níž se nachází.

Někteří čínští ajťáci ale nesou fakt, že jejich kolegové využívají GitHub za jinými účely než kódování, velmi nelibě a otevřeně si stěžují. Ohrožují tak totiž dostupnost této platformy pro ostatní. Podobné reakce se ozývaly také v souvislosti s existencí programovacího projektu fuck-xuexiqiangguo. Ta umožňuje podvádět při používání aplikace, která učí uživatele historii čínské komunistické strany a pouští jim projevy generálního tajemníka Si Ťin-pchinga. Její používání je pro některé straníky nebo učitele povinné. Fuck-xuexiqiangguo předstírá aktivitu a jako takzvaný bot sbírá body, na jejichž počet mají někteří občané Číny povinnou normu. Na GitHubu se v komentářích rozjela zajímavá debata, ve které někteří uživatelé nabádali ostatní, aby nepodváděli a „skutečně se učili stranickým myšlenkám“. Jiní zase autora projektu chválili a děkovali mu.

Zakázat, či nezakázat

Čínský režim tak musí řešit zásadní dilema. Moc dobře si uvědomuje, že protesty pracujících, jejichž počet roste se zpomalující se ekonomikou, jsou pro jeho přežití vážnou hrozbou. Dalo by se proto očekávat, že organizování protestních akcí a šíření „závadného obsahu“ na GitHubu bude čínská komunistická strana omezovat a stránku jednoduše znepřístupní, stejně jako Facebook, Twitter nebo Google. Tímto krokem by ale čínský IT trh mohl záhy ztratit důležité nástroje pro rozvoj, a přišel by tak o svoji konkurenceschopnost – nedá se tedy očekávat, že by čínské úřady v blízké době své občany od GitHubu úplně odřízly.