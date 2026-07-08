Češi kupují menší byty než před sedmi lety. V Praze zmizela celá místnost, ukazuje analýza
- Průměrný prodaný byt v Česku se za sedm let zmenšil z 62 na 60 m², zatímco cena za metr čtvereční vzrostla o 105 procent.
- Pražané dnes platí více za menší byty, zatímco levnější regiony dohánějí hlavní město tempem růstu cen.
- Vyplývá to z analýzy realitního portálu Reas.cz, která porovnává vývoj velikosti a cen prodaných bytů napříč Českem od roku 2019.
Pražané dnes za byt zaplatí více peněz než před sedmi lety, získají za ně ale méně prostoru. Průměrná velikost prodaného bytu v metropoli klesla z 64 na 58,5 metru čtverečního, zatímco cena za metr čtvereční vzrostla o 90 procent. Podobný trend je patrný napříč celým Českem. Průměrný prodaný byt se za sedm let zmenšil z 62 na 60 metrů čtverečních, přesto jeho cena vzrostla o 94 procent na 5,3 milionu korun. Cena za metr čtvereční přitom vyskočila o 105 procent na 92 tisíc korun. Vyplývá to z analýzy realitního portálu Reas.cz.
„Lidé nekupují menší byty proto, že by chtěli, ale proto, že cena za metr čtvereční roste rychleji než jejich rozpočet. Celková cena bytu v Česku za sedm let vzrostla o více než 90 procent, cena za metr čtvereční dokonce o 105 procent. Právě tento rozdíl jasně ukazuje, že české byty se zmenšují. Trh letos sice zpomalil, ale trend je jasný. Levnější regiony dohánějí metropole a cenové nůžky se postupně zavírají,“ říká ředitel a spoluzakladatel Reas.cz Michal Makoš.
Nejmenší byty jsou v Mostě, největší na Vyškovsku
Nejsilněji se zmenšování bytů projevuje právě v hlavním městě. Zatímco v roce 2019 měl průměrný prodaný byt 64 metrů čtverečních, letos už jen 58,5 metru. Rozdíl 5,5 metru čtverečního odpovídá přibližně jedné menší místnosti.
Zajímavé přitom je, že celková cena pražského bytu letos meziročně téměř neroste. Průměrná cena dosahuje 8,5 milionu korun oproti loňským 8,4 milionu. Cena za metr čtvereční ale dál roste – ze 139 tisíc na téměř 150 tisíc korun, tedy o 7,5 procenta.
Nejmenší byty se prodávají v okresech s převahou panelové zástavby a nižší kupní silou. V Mostě má průměrný prodaný byt 54 metrů čtverečních, v Ústí nad Labem 55 metrů a v Hodoníně 56 metrů. Naopak největší byty se prodávají na Vyškovsku a na Praze-východ, kde dosahují průměrně 67 metrů čtverečních, a v Českých Budějovicích s průměrnou velikostí 66 metrů.
Zmenšování bytů přitom není plošné. Zatímco Praha za sedm let ztratila 5,5 metru čtverečního a Královéhradecký kraj 2,5 metru, v Pardubickém kraji průměrná velikost prodaného bytu vzrostla o 1,4 metru čtverečního a na Vysočině o 1,1 metru. V těchto regionech zůstává větší bydlení dostupnější a poptávka stále směřuje k prostornějším bytům.
Levnější regiony dohánějí Prahu
Cenová mapa českého trhu se za posledních sedm let výrazně proměnila. Zatímco v roce 2019 byl metr čtvereční bytu v Praze zhruba pětkrát dražší než v Ústeckém kraji, dnes je rozdíl přibližně trojnásobný.
Pražské ceny za metr čtvereční vzrostly za sedm let o více než 90 procent, zatímco v Ústeckém kraji o více než 200 procent, v Moravskoslezském o 180 procent a v Karlovarském o 140 procent. Původně nejlevnější regiony tak zdražují výrazně rychleji než hlavní město.
V absolutních číslech stál průměrný byt v Ústeckém kraji v roce 2019 necelých 850 tisíc korun, letos už více než 2,5 milionu. V Moravskoslezském kraji vzrostla průměrná cena z 1,3 na 3,4 milionu korun. Praha za stejné období zdražila z necelých pěti na 8,5 milionu korun. Přestože v absolutních částkách zdražila nejvíce, relativní růst cen byl pomalejší než v levnějších regionech.
Tempo růstu cen letos sice zpomalilo, nejvíce právě v Praze, kde ceny meziročně téměř stagnují, v levnějších regionech ale dál rostou dvouciferným tempem.
„Po dlouhé době narážíme na cenové stropy. Ceny za poslední dva roky vzrostly natolik, že kupující mnohem přísněji zvažují poměr ceny a hodnoty. Trh sice ztratil loňskou dynamiku, ale rozhodně se nezastavil. Ceny dál rostou, jen ne tak dramaticky jako v předchozích letech. Trh si momentálně hledá novou, zdravější rovnováhu,“ uzavírá Michal Makoš.