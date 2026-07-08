Trump znovu otřásl NATO. Aliance kvůli němu zvažuje bezprecedentní krok
- NATO zvažuje, že příští rok neuskuteční tradiční summit lídrů členských států.
- Důvodem jsou obavy z další konfrontace s Donaldem Trumpem i citlivá role hostitelské Albánie.
- O osudu summitu se podle Bloombergu stále jedná, definitivní rozhodnutí zatím nepadlo.
Severoatlantická aliance zvažuje, že příští rok neuspořádá tradiční summit lídrů členských zemí. Důvodem jsou mimo jiné obavy z dalšího vyhrocení vztahů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dalším faktorem je snaha nevystavovat pozornosti Albánii jako hostitelskou zemi, která dlouhodobě patří mezi spojence s nejnižšími výdaji na obranu. S odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním to dnes uvedla agentura Bloomberg.
Trump znovu rozvířil debatu o budoucnosti summitů
Debata o možném zrušení každoročních summitů zesílila tento týden na jednání lídrů zemí NATO v Ankaře. Příští summit by se konal v Albánii v roce 2027, podle zdrojů Bloombergu ale existuje možnost, že by se o rok odložil.
Trump na letošním summitu v turecké metropoli znovu kritizoval fungování NATO a zpochybňoval význam aliance. Uvedl, že do Turecka přijel zejména kvůli svému dobrému vztahu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Jeho opakované výhrady vůči alianci podle zdrojů zvýšily obavy, že by další summit mohl poskytnout prostor k další kritice spojenců.
Albánie i obranné výdaje komplikují plány aliance
Hostitelská Albánie navíc dlouhodobě patří mezi země, které nesplňují závazek vydávat na obranu nejméně dvě procent hrubého domácího produktu (HDP). K této hranici se podle Bloombergu dostala až nedávno. Společně s Albánií a Slovinskem patří mezi spojence s nejnižšími výdaji na obranu také Česká republika. Premiér Andrej Babiš dnes v Ankaře uvedl, že Česko letos závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP nesplní, ačkoli podle předběžného odhadu NATO by této hranice mohlo dosáhnout.
Generální tajemník NATO Mark Rutte chce podle zdrojů zachovat pravidelná setkání lídrů členských zemí a snaží se amerického prezidenta přesvědčit zejména poukazováním na výrazný růst výdajů na obranu u evropských členů aliance. Není ale jasné, zda se mu to daří, píše Bloomberg. Závěrečné prohlášení ze summitu v Ankaře, které lídři budou schvalovat dnes, podle zdroje obeznámeného s textem nebude obsahovat zmínku o příštím summitu.
"Summit se bude konat v Albánii. Zda to bude příští rok, nebo o rok později, o tom se teď jedná," řekl agentuře Bloomberg předseda Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone.