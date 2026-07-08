Pátý největší řetězec v Česku by mohl mít nového majitele. Tesco zvažuje prodej 186 supermarketů
- Britská maloobchodní společnost Tesco zvažuje prodej středoevropského byznysu, včetně toho českého.
- Pro známou značku by to byla tečka za globální expanzí.
- V Česku řetězec patří k největším na trhu.
Jeden z největších zaměstnavatelů v Česku by mohl mít brzy nového vlastníka. Britská maloobchodní skupina Tesco zvažuje prodej svých středoevropských a východoevropských operací, což je krok, který by udělal tečku za tři desetiletí trvajícím pokusem největšího britského řetězce supermarketů vybudovat globální maloobchodní impérium. Píše o tom server Financial Times.
Podle zdrojů serveru prodejce potravin spolupracuje s bankéři na zvážení možností pro své provozy v Maďarsku, České republice a na Slovensku, které zaměstnávají více než 22 tisíc lidí. Jen v Česku se počet pracovníků pohybuje kolem sedmi tisíc.
Už jen ostrovy?
Středoevropský a východoevropský byznys, spuštěný v Maďarsku v roce 1995, je jedinou zbývající významnou operací společnosti Tesco mimo Spojené království a Irsko poté, co v sérii transakcí od účetního skandálu v roce 2014 rozprodala většinu svého mezinárodního impéria.
Tento rozprodej zahrnoval odprodej jihokorejského podniku Homeplus v roce 2015, po němž v roce 2020 následoval prodej poboček v Thajsku a Malajsii. Tesco, jehož mezinárodní působnost kdysi sahala od Číny po Turecko a Polsko, již v roce 2013 uzavřelo svůj ztrátový americký projekt Fresh & Easy, což akcionáře stálo více než jednu miliardu liber.
Výnosy z prodeje zbývajících evropských operací by Tescu dále posílily možnosti snižovat ceny na svém domácím trhu, kde již investuje do nových obchodů, aby si udrželo svou dominanci, píše FT. Společnost Tesco informace nekomentovala s tím, že spekulace nikdy nekomentuje.
V Česku je 186 prodejen
Podle své nejnovější výroční zprávy Tesco ve středoevropském regionu provozuje celkem 561 obchodů. Z webu českého řetězce pak vyplývá, že v Česku je zákazníkům k dispozici ve 186 lokalitách. Podle výroční zprávy k fiskálnímu roku končícímu v únoru 2025 česká část utržila zhruba 44 miliard korun, což ji z pohledu výše tohoto ukazatele řadí na páté místo mezi největší obchodní řetězce v Česku. Zároveň u toho však prodělala půl miliardy korun.
Ve své nedávné holdingové výroční zprávě společnost Tesco uvedla, že zisk v jejích středoevropských řetězcích klesl v důsledku zvýšené konkurence na Slovensku a rostoucího regulačního tlaku.
Podle zdroje z trhu myšlenka prodeje české části Tesco není nová. „Na trhu tyto informace slýchám s určitou pravidelností. Zda je dnes prodej blíže, si netroufám odhadovat. Spíše bych na to nesázel. Záležet ale bude zřejmě na případných nabídkách,“ sdělil insider s tím, že určité faktory pro prodej přece jen hrají.
Momentálně je podle něho byznys v maloobchodě mimořádně náročný. Velké řetězce podle něho musejí investovat desítky miliard korun ročně, jinak by je konkurence převálcovala.
Českému Tescu se navíc finančně nedaří. Určitou nevýhodou pro Tesco podle něj je, že má na rozdíl od konkurence několik typů prodejen. „Má jak nejmenší tak velké obchody. To je manažerky mnohem náročnější uřídit než v případě jedné typizované prodejny,“ říká zdroj, který si nepřál být jmenován.
Prodej evropských operací by znamenal strategický obrat o 180 stupňů. Generální ředitel společnosti Tesco Ken Murphy v roce 2023 uvedl, že tento byznys je „nedílnou a úspěšnou součástí skupiny a příliš nás nerozptyluje od naší hlavní činnosti“.
Tesco krátce zvažovalo prodej této divize již před více než deseti lety, kdy tehdejší šéf sir Dave Lewis dohlížel na řadu prodejů aktiv za účelem stabilizace financí skupiny po účetním skandálu, který vyvolal propad zisků.
V Česku je největším řetězcem z pohledu tržeb Lidl, který ve stejném období jako Tesco vykázal příjmy ve výši 108 miliard korun. Následují ho řetězce Kaufland, Albert a Penny.