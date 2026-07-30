Další milník pro velký projekt v Brně. UDI Group získala stavební povolení pro 900 bytů
- Developerská skupina UDI Group získala pravomocné stavební povolení pro druhou etapu projektu Urban Park v městské části Brno-Husovice.
- V rámci ní vznikne v lokalitě téměř 900 nových bytů, investice se odhaduje na tři miliardy korun.
- Po dokončení demolice původního průmyslového areálu již byly zahájeny stavební práce.
Druhá etapa představuje další významný krok v proměně bývalého průmyslového areálu na v moderní městskou čtvrť. Práce na první etapě jsou v plném proudu a probíhají podle stanoveného harmonogramu.
Projekt navazuje na dlouhodobou přípravu území a doplní rozvíjející se část Brna o nové bydlení, služby a kvalitní veřejný prostor. Součástí povolené stavby jsou dva polyfunkční objekty, úpravy veřejných prostranství, nové komunikace, rozsáhlá výsadba zeleně a spolupráce s městskou částí na revitalizaci přilehlého městského parku.
„Získání pravomocného stavebního povolení pro druhou etapu je důležitým milníkem celého projektu. Po dokončení demolic jsme mohli bezprostředně zahájit stavební práce a pokračovat v proměně dlouhodobě uzavřeného areálu na živou součást města. Brno se dlouhodobě potýká s nedostatkem nových bytů a věříme, že Urban Park přispěje k rozšíření nabídky moderního bydlení v atraktivní lokalitě blízko centra města,“ říká Jakub Malý, COO UDI Group.
Nově povolená etapa vznikne v lokalitě mezi ulicemi Husovická, Mostecká a Svitavská. Architektonický návrh respektuje charakter okolní zástavby a nahrazuje původní uzavřený výrobní areál kompaktním městským blokem s vyšší prostupností území. Projekt počítá nejen s výstavbou bytů, ale také s občanskou vybaveností, službami v parteru domů a kvalitně řešenými veřejnými prostranstvími. Architektonické řešení druhé etapy připravil brněnský ateliér Arch.Design.