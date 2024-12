Dotace na fotovoltaiku klesnou, E.ON nabízí pomoc s žádostí

Snížení maximální výše podpory na fotovoltaickou elektrárnu a omezení maximálního podporovaného výkonu. To jsou jen některé ze změn, které přinesou významné změny v dotačních programech pro solární zdroje. Zájemci, kteří plánují instalace vlastní elektrárny a chtějí získat maximální výši podpory, mají nejvyšší čas jednat. S vyřízením dotace jim E.ON dokáže pomoci. S ohledem na krátící se čas i dotační prostředky je ideální začít do 13. prosince.

V únoru nadcházejícího roku po patnácti letech fungování skončí program Nová zelená úsporám a nově se bude o dotační podporu žádat primárně z Nové zelené úsporám light. Změny, kterých se i ta dočká, ale výrazně ovlivní výši dotací, které mohou domácnosti získat na instalaci solárních řešení.

Maximální výše podpory se totiž sníží na 30 procent celkové ceny solárního systému, omezí se podporovaný nejvyšší výkon na 5 kWp a poslední velkou změnou pak bude fakt, že o dotaci budou moci zažádat pouze fyzické osoby.

„Ať už náš stávající zákazník nebo kdokoliv jiný plánuje pořízení solární elektrárny, a chtěl by na ni získat dotaci v plné výši, neměl by příliš dlouho otálet a rychle jednat. Objem financí, které může stát do konce ledna rozdělit, se může vyčerpat už mnohem dříve. S návrhem správné konfigurace fotovoltaiky pomůžeme a dotaci ještě stihneme zajistit,“ vysvětluje Mário Franko, vedoucí fotovoltaických řešení pro domácnosti společnosti E.ON Energie.

V současné době zbývá v programu Nová zelená úsporám zhruba 2 miliardy korun. Z toho je necelá polovina na pořízení FVE. Dá se očekávat, že zájem o dotace za stávajících podmínek bude vysoký, a proto je pravděpodobné, že alokované prostředky budou vyčerpány dříve než k 31. lednu 2025.

E.ON se získáním dotace v plné výši pomůže

E.ON zájemcům o fotovoltaiku dokáže pomoci nejen s návrhem individuálního vhodného řešení jejich zdroje, ale dokáže za ně i podat žádost o dotaci a využít tak současné dotační podmínky na financování instalace. Zájemci, kteří by chtěli využít současných dotačních podmínek, by měli kontaktovat E.ON nejlépe do pátku 13. prosince.

„Po zanechání kontaktu ideálně na našem webu www.eon.cz zákazníka do 48 hodin kontaktujeme a poskytneme podrobné informace o potřebných podkladech k žádosti o dotaci. Po dodání potřebných podkladů žádost za zákazníky podáme tak, abychom stihli současné výhodnější podmínky,“ dodává Mário Franko.

Co se změní od 1. února 2025 v dotacích na FVE?

Klíčové změny v programu se budou týkat