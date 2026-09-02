Finanční skupina Stelar získala podíl v In Equity. Do roka chce patřit mezi českou TOP 3
- Stelar zatím získala 9,67 procenta v obchodníkovi s cennými papíry In Equity, po souhlasu ČNB chce převzít celou firmu.
- Skupina z holdingu Axelor chce do roka patřit mezi tři největší nebankovní poskytovatele finančních služeb v Česku.
- Do digitalizace a rozvoje Stelar plánuje Axelor v příštích třech letech investovat kolem 150 milionů korun, celkem nejméně čtvrt miliardy.
Finanční skupina Stelar rozšiřuje své působení na českém trhu. Získala 9,67 procenta v obchodníkovi s cennými papíry In Equity a současně požádala Českou národní banku o souhlas s nabytím kvalifikované účasti. Pokud regulátor transakci schválí, Stelar chce koupit i zbývající akcie a převzít In Equity stoprocentně. Obchodník se následně má přejmenovat na Stelar OCP.
Stelar vstoupila na český trh letos v červnu a patří do investičního holdingu Axelor. Do roka chce patřit mezi tři největší nebankovní poskytovatele finančních služeb v Česku. Akvizicí In Equity skupina získá další důležitý článek finančního řetězce – vedle distribuce a správy aktiv také vlastní obchodování a zaknihování cenných papírů.
Skupina už nyní zahrnuje finančně-poradenskou síť s více než s více než půlmilionem klientů 600 vázanými zástupci, rozvíjející se broker pool platformu pro nezávislé poradce či nemovitostní fond Aurelia. Současně žádá ČNB o licenci pro vlastní investiční společnost. Po dokončení transakce s In Equity tak chce pokrýt širší část finančního trhu od distribuce produktů přes jejich správu až po samotné obchodování.
„Naším dlouhodobým cílem je vybudovat plně nezávislého, silného hráče na trhu finančních služeb, který bude schopen nabídnout prvotřídní servis jak retailovým klientům, tak kvalifikovaným investorům, fondům a celým investičním skupinám. Akvizicí In Equity získáváme další klíčový prvek do této skládačky,“ říká výkonný ředitel Stelar Michal Špírek.
Do růstu mají jít stovky milionů
Součástí strategie Stelar není jen rozšiřování portfolia prostřednictvím akvizic. Skupina chce výrazně investovat také do technologií. Klientům plánuje nabídnout finanční, pojistné a investiční služby v jedné aplikaci a poradci mají získat vlastní digitální rozhraní pro rychlejší zpracování klientských požadavků.
Axelor chce do digitalizace a jejího propojení s technologickou infrastrukturou holdingu jednorázově vložit desítky milionů korun. Během tří let mají celkové investice do technologií dosáhnout zhruba 150 milionů korun. Skupina chce využít také zkušenosti týmu EAG, který se v rámci holdingu zaměřuje na digitalizaci v automobilovém průmyslu.
Další peníze mají směřovat do kapitálového a manažerského posílení Stelar. Celkové plánované investice do rozvoje skupiny mají v prvních pěti letech dosáhnout nejméně čtvrt miliardy korun.
Transakce s In Equity nyní čeká na standardní schválení ze strany ČNB. Stelar ale podle svého vyjádření nechce s integrací čekat až na dokončení akvizice. Provozní a produktové propojení s ostatními částmi holdingu má probíhat už během schvalovacího procesu.