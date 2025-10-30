Západní Evropa ztrácí dech, střed kontinentu s turisty roste. Český hotelový trh drží tempo
Zatímco hotely v Německu a Francii hlásí pokles tržeb, Česká republika si udržuje růst. Podle zářijových dat společnosti Smith Travel Research (dále STR) stouply české hotelové tržby meziročně o více než pět procent. Výrazněji rostou jen státy východní Evropy a mimoevropské destinace, jako je Turecko nebo Izrael.
Evropský hotelový trh letos zpomaluje. Největší ekonomiky kontinentu – Německo, Francie i Spojené království – zaznamenaly v devíti měsících roku 2025 meziroční propady kolem pěti procent. Zejména Německo se dostalo do ztráty v posledních čtyřech měsících, kdy se v červnu propadlo dokonce o 18 procent. Francie se po srpnovém poklesu téměř o jedenáct procent dokázala v září stabilizovat, přesto zůstává za Německem.
V kontrastu s tím Česká republika hlásí růst. Podle dat STR stouply tuzemské hotelové tržby za prvních devět měsíců roku o 5,2 procenta. V září pak dokonce o 14 procent, což je ale dáno nízkou srovnávací základnou způsobenou loňskými povodněmi. Přesto se český trh drží mezi úspěšnějšími regiony kontinentu. Rychleji rostou už jen Polsko a Maďarsko, a výrazněji pak země jako Turecko, Izrael či Rusko.
Letní sezóna končí
„Žijeme v provázaném světě, kde se informace za sekundu objevují na druhé straně světa. To má vliv i na hotelový trh. Lidé dávno necestují za památkami, ale chtějí akce, moderní dopravu, fungující ekonomiku i nové ubytovací možnosti,“ říká Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové skupiny Czech Inn Hotels. „Pokud ekonomika nebude dobře fungovat, pokud nebudeme podporovat cestovní ruch, staneme se brzy periferií a skanzenem,“ dodává.
Zářijové výsledky jsou přitom pro hotely klíčové. Tento měsíc tradičně patří k nejsilnějším obdobím roku, spolu s květnem a prosincem. Letní sezona končí, ale města jako Praha mohou těžit z mírného klimatu, rostoucího počtu korporátních akcí i neprázdninové turistiky. V září navíc výrazně posílila dominance hlavního města, které stále zůstává motorem českého hotelového trhu.