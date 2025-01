Fico naznačil, že by se se Zelenským mohl setkat už v nejbližších dnech

Slovenský premiér Robert Fico by se v nejbližších dnech mohl sejít s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vyplývá to z dnešního Ficova vyjádření. Premiér už dříve navrhl setkání o obnovení tranzitu plynu přes Ukrajinu na Slovensku, Zelenskyj pak vyzval Fica, aby v pátek přijel do Kyjeva.