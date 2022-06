Gazpromu klesl vývoz plynu mimo bývalý Sovětský svaz o 28 procent | E15.cz

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom od začátku roku do konce května vyvezla do zemí mimo bývalý Sovětský svaz 61 miliard metrů krychlových plynu, což je meziroční pokles o 27,6 procenta.

Firma uvedla, že od začátku roku vytěžila 211,4 miliardy metrů krychlových plynu, což je meziročně o 4,8 procenta méně.

Gazprom v úterý kvůli sporu o platby zastavil dodávky plynu do Nizozemska. Ode dneška ze stejného důvodů surovinu nedodává dánské společnosti Orsted a do Německa britské firmě Shell Energy.

Mluvčí německého ministerstva hospodářství na dotaz ohledně rozhodnutí Gazpromu přerušit dodávky plynu společnosti Shell Energy uvedl, že dodávky plynu do Německa jsou zajištěny. Omezení dodávek plynu nizozemským domácnostem nepředpokládá ani obchodní společnost GasTerra. Ta už dříve uvedla, že plyn si zajistila jinde.

Co bude dělat Česko, pokud nebude plyn. Podívejte se na detaily vládního plánu

Video se připravuje ...

Gazprom se ve svém rozhodnutí odvolává na výnos prezidenta Vladimira Putina, podle kterého musejí všichni odběratelé ruského plynu z takzvaných znepřátelených zemí od dubna platit za odběr suroviny v rublech. Mezi tyto země Moskva řadí i celou Evropskou unii.

Ruská firma už před více než týdnem přerušila dodávky plynu do Finska a v dubnu také do Polska a do Bulharska. Rusko začalo platby ve své měně vyžadovat po invazi na Ukrajinu, když na něj západní země uvalily sankce, a většinu finančních transakcí mezi Ruskem a Západem tak znemožnily.