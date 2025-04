Koloniální šikana? USA prý kromě vzácný kovů chtějí po Ukrajině také plynovod

Spojené státy podle médií kromě vzácných kovů požadují po Ukrajině také kontrolu nad klíčovým plynovodem, který zajišťuje tranzit ruského plynu do Evropy. Významný ekonom z Kyjeva v rozhovoru pro deník The Guardian označil nejnovější požadavek administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa za formu nátlaku připomínající praktiky koloniálních mocností. Zástupci USA a Ukrajiny se v pátek setkali, aby jednali o aktualizovaném návrhu dohody o těžbě a využívání nerostných surovin, s nímž přišel Bílý dům.

Trump požaduje, aby Ukrajina výměnou za zbraně dodané za předchozí administrativy Joea Bidena předala USA své přírodní zdroje jako určitou formu „kompenzace“. Ukrajina americkou pomoc potřebuje, protože se od roku 2022 brání rozsáhlé vojenské agresi sousedního Ruska.

Rozhovory se však podle médií, která se odvolávají na informované zdroje, stávají stále vyhroceněnšími. Nejnovější americký návrh je „maximalističtější“ než původní verze z února, která navrhovala, že Washington získá vzácné kovy za 500 miliard dolarů (11,1 bilionu korun) a také ropu a plyn. Nejnovější dokument obsahuje požadavek, aby kontrolu nad plynovodem převzala americká vládní agentura DFC, která finančně podporuje projekty v rozvojových zemích.

Ukrajinská část plynovodu Bratrství vede z města Sudža na západě Ruska do ukrajinského města Užhorod na hranici se Slovenskem. Pak pokračuje dále do Česka a napojuje se také na další evropské plynovody. Plynovod byl vybudován v době Sovětského svazu a je důležitou součástí národní infrastruktury a významnou energetickou trasou. Ukrajina od 1. ledna přerušila dodávky ruského plynu, když vypršela pětiletá smlouva s ruskou státní energetickou společností Gazprom o tranzitu plynu. Země předtím získala stovky milionů eur na tranzitních poplatcích, a to i v době války, upozornil The Guardian.

Ekonom kyjevského institutu Centrum pro ekonomickou strategii Volodymyr Landa uvedl, že Američané chtějí získat co nejvíce. Jejich nátlakové požadavky v „koloniálním stylu“ však podle něj mají v Kyjevě jen malou šanci na přijtetí.

Loni na podzim ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl, aby USA získaly přístup k nedostatečně rozvinutému ukrajinskému nerostnému sektoru. Předpokládal dohodu, podle které by nová nastupující Trumpova administrativa dodávala Ukrajině zbraně výměnou za budoucí zisky ze společných investic. Trump odmítl poskytnout bezpečnostní závazky nebo vojenskou podporu, ale nerostné suroviny chce. Minulý týden si stěžoval, že se Zelenskyj snaží z dohody vycouvat a dodal, že ukrajinský prezident bude mít velké problémy, pokud nepodepíše.

Zelenskyj ve čtvrtečním rozhovoru s novináři uvedl, že je připraven uzavřít dohodu o modernizaci své země, ale že Ukrajina může souhlasit pouze tehdy, pokud bude mezi oběma zeměmi rovnost a příjmy se budou dělit půl na půl.