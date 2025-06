Válka na Ukrajině ONLINE: Putin cítí beztrestnost, když svět váhá zvýšit tlak, míní Zelenskyj

Evropská komise navrhla prodloužit dočasnou ochranu Ukrajinců do března 2027

Evropská komise (EK) navrhla další prodloužení dočasné ochrany Ukrajinců v Evropské unii. Mechanismus by měl pokračovat do 4. března 2027, uvedla EK ve svém dnešním prohlášení. Návrh ještě musejí schválil členské státy, nejspíš by se tak mohlo stát na červnovém jednání ministrů vnitra v Lucemburku. Komise se ale zároveň zabývá tím, co by mohlo následovat, až válka na Ukrajině skončí, a jak by měl vypadat proces návratu Ukrajinců do vlasti.