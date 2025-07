Můžeš udeřit na Moskvu? Trump vybízel Zelenského k útokům na ruské území

Americký prezident Donald Trump se podle deníku Financial Times (FT) během soukromého rozhovoru zeptal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, zda by Ukrajina dokázala zasáhnout Moskvu, pokud by Spojené státy dodaly zbraně dlouhého doletu. Podle zdrojů obeznámených s jednáním Trump zároveň vybízel Ukrajinu k zesílení úderů hluboko na ruském území.