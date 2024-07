„Je nám ctí, že si nás ukrajinská vláda vybrala, abychom jí pomohli vybudovat kapacity na výrobu malorážového střeliva podle standardů NATO na ukrajinském území. Toto úsilí podpoříme dodávkou strojů pro výrobu střeliva,“ uvedl šéf Sellier & Bellot Radek Musil.

Záměr postavit na Ukrajině provozy potvrdil e15 už v květnu předseda představenstva skupiny Colt CZ Jan Drahota: „Platí, že naše dceřiné společnosti CZ i Sellier & Bellot mají na Ukrajině státního partnera, s nímž pracují na lokalizaci výrobních závodů. Ukrajina má určitě zájem o pušky Bren 2. To je ale asi tak všechno, co k tomu mohu říct. Vzhledem k válečnému konfliktu je to citlivé téma.“

Ukrajinská armáda čítající zhruba milion vojáků včetně rezervistů potřebuje nejen moderní útočné pušky, ale i pistole a ruční granáty, které také produkuje uherskobrodská CZ. Vzhledem k tomu, že pušky Bren 2 jsou ráží 5,56 x 45 milimetrů a dalšími prvky shodné s výzbrojí zemí NATO, nejde jen o byznys, ale o napojení Ukrajiny a jejích ozbrojených složek na Západ. „Je v tom velká symbolika. Ukrajinci si dovedou vyrobit dělostřelecké houfnice a další zbraně, dlouhodobě ale museli používat útočné pušky z Ruska. Výrobou brenů se od této nutnosti postupně odtrhnou,“ řekla na jaře ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Výcvik s útočnou puškou Bren 2 z produkce České zbrojovky|CZDEFENCE

Černochová v úterý k česko-ukrajinské spolupráci při vzniku nového závodu na výrobu munice doplnila, že by mohla fungovat podobně jako česko-ukrajinská firma na výrobu dronů U&C UAS sídlící u Kolína. Část výroby a zaměstnanců bude podle ní působit z Česku. Existuje podle ní také příslib, že Ukrajinci, kteří by pomáhali v rámci českého obranného průmyslu, by mohli mít výjimku z mobilizační vyhlášky.

Na montáži pušek a produkci střeliva se CZ a Sellier & Bellot dohodly s ukrajinskou státní společností Ukroboronprom. Podle představitelů CZ půjde o první krok plnohodnotného transferu technologií pro kompletní produkci zbraní Bren 2, který přímo souvisí s jejich úspěšným nasazením na ukrajinském bojišti v rukou ukrajinských vojáků.

Na Ukrajině hodlá působit také uskupení Czechoslovak Group (CSG) zaměřené na dělostřelecké náboje, podvozkové platformy obrněnců, nákladní vozy a také nesmrtící techniku, jako jsou například radary nebo systémy řízení letového provozu. Zabývá se i celkovými modernizacemi tanků či samohybných houfnic původní východní konstrukce, které vybavuje západními systémy. CSG je podle Černochové jedním s pěti největších soukromých dodavatelů ukrajinské armády.

Mluvčí skupiny Andrej Čírtek potvrdil, že Ukrajina usiluje o významné posílení svého obranného průmyslu. Aktuálně potřebuje doplnit zásoby především dělostřelecké munice a získat kapacity pro náboje ráže NATO 155 milimetrů. „Proto jednáme se státními firmami a organizacemi na Ukrajině o přenosu výroby. Podporuje nás v tom české ministerstvo obrany, které zároveň plní důležitou koordinační roli,“ doplnil.

Přímé kontakty s ukrajinskými partnery získávajíčeské podniky prostřednictvím Agentury pro mezivládní obranou spolupráci, jejíž zástupci jednají na Ukrajině prakticky každý měsíc. Některé firmy si tam vytvořily obchodní vazby už dříve a agentura spadající pod rezort obrany je pomáhá rozvíjet.

K největším zbrojařským hráčům na Ukrajině patří německý koncern Rheinmetall. Podle svých zástupců by mohl dosáhnout na Ukrajině příjmů v řádu dvou až tří miliard eur (51 až 76 miliard korun). Firma letos v březnu oznámila, že plánuje na Ukrajině otevřít čtyři závody na dělostřelecké granáty a obrněné vozy. Turecká společnost Baykar pak staví poblíž Kyjeva továrnu, ke bude vyrábět ročně kolem 120 dronů Bayraktar TB2 či TB3.