Rakety ATACMS: Jak ovlivní válku na Ukrajině, proč Biden změnil názor a co čekat od Trumpa

Ukrajina už déle než rok používá americké střely ATACMS na ruské cíle na okupovaném ukrajinském území. Spojené státy však dosud nepovolovaly jejich použití uvnitř Ruska. Deník The New York Times a agentury Reuters i AP v neděli s odvoláním na americké představitele napsaly, že Biden změnil názor. Sever Axios pak tvrdí, že USA povolily Ukrajině používat americké střely k útokům v Rusku pouze v Kurské oblasti.

Proč Biden změnil kurz?

Ukrajina se dlouho snažila Američany přesvědčit, aby svolili s použitím střel ATACMS na cíle v Rusku. Obrat je údajně reakcí na nedávné nasazení severokorejských jednotek na podporu Moskvy v ruské pohraniční Kurské oblasti, kam v srpnu překvapivě pronikla ukrajinská armáda a ovládá tam několik stovek kilometrů čtverečních.

Ruská armáda se chystá v Kurské oblasti zahájit rozsáhlý protiútok s využitím zhruba 50 tisíc vojáků, včetně severokorejských jednotek, s cílem dobýt zpět ztracené území. Ukrajinci by mohli pomocí raket ATACMS zasáhnout ruské a severokorejské pozice, klíčovou vojenskou techniku, logistické uzly, muniční sklady a zásobovací linie hluboko uvnitř Ruska. Není jasné, kolika střelami Ukrajinci disponují. Biden loni souhlasil s dodávkou několika stovek raket pro použití na Ruskem ovládaném ukrajinském území, včetně Krymu.

Trumpův návrat do Bílého domu vyvolává obavy o budoucnosti americké podpory Ukrajině a Biden je zjevně ochoten udělat vše, co je v jeho silách, aby Kyjevu pomohl v krátkém čase, který mu ve funkci zbývá. Posílení ukrajinských válečných kapacit by Kyjevu mohlo poskytnout páku v případných mírových jednáních, které ho mohou čekat.

Co jsou střely ATACMS a jaký mají dolet?

ATACMS, vyráběné společností Lockheed Martin, jsou balistické rakety. V závislosti na modelu mohou zasáhnout cíle vzdálené až 300 kilometrů s bojovou hlavicí obsahující asi 375 kilogramů výbušniny. Balistické rakety létají mnohem výše do atmosféry a doletí dále, než běžné střely. Díky gravitační síle se vracejí zpět na zem neuvěřitelně vysokou rychlostí. Střely lze odpalovat z raketometů HIMARS, které Spojené státy poskytly Ukrajině, i ze starších odpalovacích zařízení M270 zaslaných z Británie a Německa.

ATACMS jsou často označovány jako „rakety dlouhého doletu“, ale to je subjektivní termín. Mohou doletět hlouběji do Ruska než jakákoli jiná ukrajinská raketa, ale nedostanou se tak daleko jako střely s plochou dráhou letu nebo mezikontinentální balistické rakety.

Střely ATACMS byly vyvinuty v 80. letech 20. století k ničení vysoce cenných sovětských cílů hluboko za nepřátelskými liniemi. Byly zkonstruovány jako vzácná řízená zbraň v době, kdy Spojené státy spoléhaly především na neřízené bomby a neřízenou munici.

Získá Kyjev převahu?

Ukrajina bude nyní schopna zasahovat cíle uvnitř Ruska. Očekává se, že nejprve udeří v Kurské oblasti, kde ukrajinské síly drží více než 1000 kilometrů čtverečních. Kyjev může použít ATACMS k obraně před ruskou protiofenzívou, střely ale pravděpodobně nezvrátí průběh války. Ruská vojenská technika, jako například stíhačky, již byla v očekávání tohoto rozhodnutí přesunuta na letiště hlouběji uvnitř Ruska. Zbraně však mohou Ukrajině poskytnout určitou výhodu v době, kdy ruské jednotky získávají na východě země stále větší převahu a Ukrajincům klesá morálka.

„Nemyslím si, že to bude rozhodující,“ řekl BBC západní diplomat v Kyjevě, který si vzhledem k citlivosti této záležitosti přál zůstat v anonymitě. Symbolické rozhodnutí ale podle něj může zvýšit sázky na bojišti, demonstrovat vojenskou podporu Ukrajině a zvýšit válečné náklady pro Rusko. Otázkou zůstává, zda Ukrajina obdrží další střely od Spojených států. Americký souhlas může také vyvolat řetězový efekt: potenciálně umožní Británii a Francii udělit Ukrajině povolení k použití raket Storm Shadow uvnitř Ruska. Storm Shadow je francouzsko-britská střela dlouhého doletu s podobnými schopnosti jako americká ATACMS.

Povede Bidenův souhlas k eskalaci války?

Biden dlouho odmítal povolit Ukrajině zasáhnout Rusko raketami dlouhého doletu, protože se obával vyhrocení konfliktu. „Snažíme se vyhnout třetí světové válce,“ řekl v minulosti. Někteří představitelé Pentagonu byli také proti tomu, aby byly tyto rakety Ukrajincům poskytnuty kvůli omezeným zásobám.

Ruský prezident Vladimir Putin varoval před povolením k použití západních zbraní k zasažení cílů uvnitř Ruska s tím, že by to Moskva považovala za „přímou účast“ zemí NATO ve válce na Ukrajině. „Podstatně by to změnilo samotnou podstatu, charakter konfliktu. Znamenalo by to, že země NATO, USA a evropské státy, bojují s Ruskem,” řekl Putin v září. Rusko ale již dříve stanovilo „červené linie“ a některé z nich, včetně poskytnutí moderních bojových tanků a stíhaček Ukrajině, byly mezitím překročeny, aniž by to vyvolalo přímou válku mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí.

Zelenskyj tvrdí, že tento druh zbraní je pro schopnost jeho země zahájit širší protiofenzívu klíčový, a trvá na tom, že nemá v plánu zasáhnout ruská města nebo civilisty.

Jak zareaguje Trump?

Biden změnu kurzu ohlásil pouhé dva měsíce před návratem Trumpa do Bílého domu. Republikán dlouho avizuje, že má v úmyslu válku na Ukrajině rychle ukončit, aniž by upřesnil, jak to hodlá udělat. Po nástupu do funkce by mohl zvrátit Bidenovo svolení k využití střel ATACMS na ruském území. Trump se k nejnovějšímu vývoji zatím nevyjádřil, někteří z jeho nejbližších spojenců už krok kritizovali. „Zdá se, že vojensko-průmyslový komplex se chce ujistit, že rozpoutá třetí světovou válku dříve, než bude mít můj otec šanci nastolit mír a zachránit životy,” napsal jeho syn Donald Trump mladší.

VIDEO:Rusko přitlačí, bude na nás útočit mnohem více, musíme být připraveni, řekl Otakar Foltýn pořadu FLOW

Mnozí z Trumpových nejvýše postavených představitelů, jako například nově zvolený viceprezident JD Vance, tvrdí, že USA by neměly Ukrajině poskytovat žádnou další vojenskou pomoc. Další členové budoucí Trumpovy administrativy ale zastávají odlišný názor. Poradce pro národní bezpečnost Michael Waltz tvrdí, že USA by mohly urychlit dodávky zbraní na Ukrajinu, aby donutily Rusko k jednání. Kterou cestou se zvolený prezident vydá, není jasné. Mnozí na Ukrajině se však obávají, že dodávky zbraní, včetně systémů ATACMS, přeruší.