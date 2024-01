Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov vyzval své krajany, kteří nyní žijí v zahraničí a jsou ve „vojenském věku“, aby se neprodleně hlásili k odvodu. Pokud to neudělají, hrozí jim údajně přísné tresty. Problém je ovšem v tom, že země jako Německo nebo Česko, s vysokým podílem ukrajinských uprchlíků, nemají žádné zákony k tomu, aby vydávaly do domovských zemí dezertéry a odpírače vojny. Plán ukrajinského ministra na hromadný odvod ukrajinských vojáků v zahraničí se tak může snadno dostat do potíží.

Debatu o odvodech ukrajinských branců žijících v cizině vyvolal Rustem Umerov, který loni v září nahradil ve funkci ministra obrany Oleksije Reznikova, v prosincovém rozhovoru pro německý deník Bild.

Teprve teď se ale začíná řešit, zda jsou Umerovovy požadavky vůbec realizovatelné. Jelikož Ukrajině docházejí armádní lidské zdroje, vyzval ministr všechny ukrajinské muže ve „vojenském“ věku od 18 do 60 let, pobývající aktuálně mimo svou vlast, aby až dostanou výzvu k odvodu nebo nástupu na vojnu, se okamžitě „pod hrozbou výrazných sankcí“ dostavili k příslušnému ukrajinskému odvodovému středisku. Jaké konkrétní sankce tím má na mysli, ale zatím není jasné. „Stále diskutujeme o tom, co by se mělo stát, pokud se nedostaví dobrovolně,“ uvedl ministr.

Týkat by se to mělo počtu možná až vyšších statisíců mužů ve věku 18 až 60 let. V Německu dnes žije podle deníku Süddeutsche Zeitung asi 200 tisíc Ukrajinců v tomto věkovém rozpětí, v Česku „jen“ kolem 80 tisíc. Tady je třeba ale důrazně upozornit, že zdaleka ne všichni muži, kteří dosahují vojenského věku, jsou také schopni vojenské služby. Ať už třeba z důvodu vyživovací povinnosti, nebo na základě svého zdravotního stavu.