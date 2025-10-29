Válka ve tmě. Rusové mají opět zimu na své straně a chtějí „zhasnout“ na Ukrajině
Ukrajina si je vědoma toho, že ji čeká další náročná válečná zima. Dá se očekávat, že i letos budou Rusové masivně útočit na její energetickou infrastrukturu, aby co nejvíce demoralizovali obyvatelstvo a napáchali ekonomické škody. Nové je však letos to, že i Kyjev vede rozsáhlou kampaň proti ruským ropným a plynovým cílům a snaží se systematicky vyřazovat z provozu především rafinerie. Otázka je, jestli dosavadní tempo udrží i během zimy. Odborníci se zároveň obávají, že v následujících měsících bude Ukrajina v nevýhodě, protože na bojišti více spoléhá na drony, jejichž použití ztěžuje špatné počasí.
Rusko už tento měsíc provedlo silné údery na ukrajinský energetický sektor. Prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Kreml s nimi čekal na okamžik, až nastane dostatečně špatné počasí. Nejde jen o páchání škod, špatné povětrnostní podmínky podle něj snižují účinnost protivzdušné obrany o dvacet až třicet procent. Podotkl, že protivzdušnou obranou je potřeba chránit více než dvě stovky klíčových zařízení. „Ruská taktika spočívá v zabíjení lidí a jejich terorizování zimou,“ prohlásil Zelenskyj.
Tajná bateriová úložiště mají zajistit světlo
Ukrajinci kvůli očekávaným zimním útokům zřídili štáb pro ochranu energetických objektů. Kyjev tvrdí, že postavil více ochranných konstrukcí než za všechny uplynulé roky. Vláda také zefektivnila přidělování financí na obnovu a opravy zařízení. Součástí příprav na údery je také vytváření zásob plynu, které by se mělo ještě zintenzivnit oproti původním plánům.
„Čím blíže jsou pozice ruské armády, tím významnější jsou výzvy. Připravujeme celou škálu reakcí včetně rozšíření našich dlouhodobých odpovědí na ruský teror namířený proti ukrajinské infrastruktuře,“ poznamenal prezident.
„Tajnou zbraní“ Kyjeva je ale pro letošní zimu síť bateriových úložišť amerického původu, které mají v kritických okamžicích udržet dodávky elektřiny. Program v hodnotě téměř 150 milionů dolarů byl dokončen v srpnu a jde o největší takové zařízení ve východní Evropě. „Tento systém zvyšuje odolnost energetického systému,“ prohlásil šéf energetické společnosti DTEK Maksym Timčenko.
Šest parků rozmístěných na utajovaných místech má podle The Wall Street Journal dost kapacity na to, aby na dvě hodiny zajistily potřeby 600 tisíc domácností. Tím poskytnou energetikům čas na opravy. Baterie zároveň zemi pomáhají vyrovnat se se zvyšujícím se podílem obnovitelných zdrojů, které nahrazují ty zničené nebo okupované, jako je jaderná elektrárna v Záporoží.
Na mušce je ukrajinský plyn
Jenomže i Rusové se snaží vylepšovat svou taktiku při ničení objektů v napadené zemi. Zdá se, že systematicky útočí na stejná místa, aby zvýšili strádání místních obyvatel. Vyvinuli mix dronů a raket, které často zahltí ukrajinskou protivzdušnou obranu. Na základě úderů z 10. října panují obavy, že se Moskva letos silně zaměřuje na plynovou infrastrukturu. To může souviset i s tím, že Ukrajina na začátku roku ukončila tranzit ruského plynu do Evropy a Kreml se nyní už nemusí obávat, že by útoky poškodil své evropské spojence – Slovensko a Maďarsko.
„Rusové chtějí, aby byla Ukrajina odříznuta od plynu,“ řekl Deutsche Welle Volodymyr Omelčenko, energetický expert z think-tanku Razumkov v Kyjevě. Podotkl, že neútočí pouze na domácí produkci suroviny, ale také na její distribuci. Zelenskyj připustil, že bude těžké celou tuto síť ochránit.
Větší roli bude nejspíš muset sehrát dovoz plynu. Analytici se proto obávají, že dostatečné zásobování domácností nebude možné bez zvýšení účtů. Situaci může ještě více zkomplikovat případná tuhá zima, protože evropské plynové zásobníky jsou letos naplněné podprůměrně, takže ceny komodity na kontinentu by mohly v mrazu růst.
Ukrajina letos sama velmi aktivně usiluje o poškozování energetické infrastruktury nepřítele, aby omezila dodávky paliva na frontu a zasadila tvrdý úder ruské ekonomice. Od začátku srpna provedla více než šest desítek úderů na rafinerie, exportní terminály a na další zařízení. Odhad škod se liší a není možné je objektivně ověřit. Horní posudek se přitom pohybuje nad třetinou celkové ruské rafinační kapacity. A Zelenskyj varuje Moskvu, že ukrajinské aktivity budou ještě expandovat. „Stanovili jsme si úkol rozšířit geografii využití našich schopností dálkového doletu,“ konstatoval.
Špatné počasí a rušení je pro drony smrtící kombinace
Kyjev využívá k útokům nejenom rakety od svých západních spojenců, podařilo se mu vyvinout vlastní dodavatelský řetězec dronů s dlouhým doletem. Ukrajinští velitelé ale připouštějí, že je stále těžší najít díry v ruské obraně. „Máme co do činění s poměrně zkušeným protivníkem,“ řekl jeden z nich anonymně agentuře Reuters. „Mají vysokou úroveň výcviku a rychle se přizpůsobují našim metodám a taktice, kterou používáme,“ dodal s tím, že Rusko mimo jiné hodně investuje do elektronického boje a detekce dronů.
Odborníci upozorňují na to, že efektivní využití dronů může v příštích měsících omezit počasí a nevýhoda na bojišti podle nich bude spíše na straně Kyjeva. „Když se špatné počasí spojí s elektronickým rušením, je účinek ještě ničivější. Sníh, mlha, vítr a zima již tak omezují odolnost dronů a viditelnost, což výrazně snižuje technologickou výhodu Ukrajiny v leteckém průzkumu a přesných úderech dronů na bojišti,“ napsal ve své analýze obranný expert z univerzity v Portsmouthu Peter Lee.
Zejména malé drony se těžko potýkají s poryvy větru, některé nejsou použitelné za silných mrazů, v chladu se rychle vybíjejí a může je uzemnit námraza. Rusko podle experta naopak v takových podmínkách bude mít prospěch ze svých odolných pozemních systémů, tedy tanků, obrněnců a dělostřelectva.
„Těžká vozidla jsou extrémně zranitelná vůči drobným výbušným dronům, které jsou samozřejmě všude podél 1100 kilometrů dlouhé fronty. Cokoli, co omezuje lety dronů, například špatné počasí, které je vychýlí z kurzu a zakryje jejich senzory, je pro posádky vozidel přínosem,“ podotkl i americký válečný korespondent David Axe.
Fronta se nejspíš bude hýbat pomalu
Rusové se už nyní snažili provádět útoky za špatného počasí a s příchodem zimy by mohli být úspěšnější. Axe se domnívá, že by to během listopadu mohlo urychlit jejich postup u Pokrovska. Ovšem špatné počasí má podle něj pro Ukrajince i své světlé stránky a může jim pomoci ochránit zásobování fronty pomocí kamionů před ruskými bezpilotními prostředky a napomoci tak obraně.
Expert na obranu z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jan Kofroň si však myslí, že s blížící se zimou bude s výjimkou okolí měst s dostatkem zpevněných cest obtížné rozvíjet větší operace. „Ruské pokusy o průlom selhaly i v létě, lze tedy čekat, že se spíše budou soustředit na pomalý, na životy a techniku nákladný, ale snáze realizovatelný postup pomocí série dílčích miniofenziv,“ je přesvědčen.
Během podzimu předpokládá dohru bojů kolem Pokrovsku a Myrnohradu i o Kupjansk. „V závislosti na tom, jak rychle se podaří Rusům dotáhnout do konce obsazení Pokrovska a Myrnohradu, lze očekávat, že svou pozornost upřou na nedalekou Kosťantynivku. A zřejmě povedou mnohatýdenní, možná mnohaměsíční boje o toto město,“ tvrdí Kofroň.
Výraznější posun však podle něj hrozí spíše od Pokrovska směrem na jihozápad. „V této oblasti jsou ukrajinská opevnění omezená, a navíc orientovaná na jih. S ohledem na roční dobu neočekávám skutečný průlom, ale Rusové zde zřejmě budou pokračovat v postupu,“ dodal odborník s tím, že za pár týdnů až měsíců se může bojovat o menší města nedaleko Záporoží.