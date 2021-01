Čepro a Agrofert. K čemu veřejné zakázky? Řepka tudy vesele teče i bez nich | E15.cz

Zatímco Babišův Agrofert krmí Česko podivnými videy o krmení krav, Česko krmí Babišův Agrofert stovkami milionů korun na veřejných zakázkách. A to i přes to, že tomu už tak dávno být nemělo…

V dnešních Událostech na Mall.tv se s Luďkem Staňkem podíváme na to, kterak se v Česku obchází zákony a to především na těch nejvyšších úrovních.

To, že Agrofert žije z eráru, se tak nějak všeobecně ví, i když to nikdo nechce přiznat. Veřejné zakázky jsou pro koncern klíčový zdroj příjmů, a jak se ukázalo, tak mu v tom nezabránil ani zákon o střetu zájmů přezdívaný Lex Babiš. Agrofert se sice už nemůže účastnit veřejných zakázek, ale státnímu podniku ČEPRO se společnosti „zželelo“ a supervýhodný kšeft jí přihrál i bez tendru. A když říkáme supervýhodný, tak myslíme v astronomické hodnotě více než 600 milionů ročně! No řekněte, kdo z vás to má?