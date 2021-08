Jak opepřit vyčpělý vztah? Piráti a Starostové si přizvali výpomoc | E15.cz

Koalici Pirátů a Starostů už to neklape tak dobře jako před pár týdny. Na vině jsou voliči, kteří před nimi z nějakého důvodu dávají přednost Andreji Babišovi.

Celé to trošku připomíná až příliš rychlé manželství – tolik nadšení a lásky zpočátku poměrně rychle vystřídalo zklamání a nuda. A jak opepřit vyčpělý vztah? No když už se ptáte, teď je tak moderní ta polyamorie, že jo. Více v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

A po vzoru Terezy Těžké si PirStan přivzal do ložnice třetího. Je jím veterán marketingu Martin Charvát. Jenže tenhle odborník na kampaně pracoval se stranami, které dnes už pomalu v žebříčcích předvolebních průzkumů ani nefigurují. Co to znamená pro Piráty se Starosty si můžete domyslet sami.