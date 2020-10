Jak se Prymula snažil vylhat ze středeční schůzky a proč je na nás Andrej Babiš naštvaný | E15.cz

Ano, Andrej Babiš se rozhodl, že z Čau, lidi udělá něco trochu jiného, a my jsme samozřejmě byli u toho, protože u této historické události nemůžeme chybět. Andrej se totiž stal učitelem. Nikoli národů, ale jednoho ztrápeného národa, se kterým si neví rady a který je velmi, velmi zlobivý.

A pak je tu samozřejmě taková nepříjemnost, která se jmenuje alkohol na pracovišti, ke které došlo Během natáčení Událostí Luďka Staňka. Ale Můžeme k tomu říct jediné - my za to nemůžeme, to Prymula. Fakt, podívejte se na video a uvidíte sami.