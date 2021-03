Mlžení kolem zakázky století. Komu padnou Dukovany? | E15.cz

Vláda, které spadnou servery, i když si objednává smetanu do kafe, se chystá na největší zakázku v historii téhle země. Dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Více se dozvíte v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.

Česká republika se za zhruba 250 miliard korun chystá dostavět nový blok jaderné elektrárny Dukovany. Kdo by si však naivně myslel, že pak už můžeme seknout s uhlím, ten by se šeredně zmýlil. Za tu cifru pokryjeme jen asi desetinu české spotřeby. Tedy pokud k tomu vůbec někdy dojde, protože snaha o dostavbu atomových elektráren je v Česku takovej folklór asi jako ponožky v sandálech. Situaci navíc trochu komplikuje náš největší myslitel z Hradu, který chce, aby Česko pozvalo do tendru Rusko a Čínu, před kterými nepřekvapivě tajné služby bijí na poplach… Jak tohle dopadne?