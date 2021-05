Moskevsko-vrbětická tajná mise byla odhalena | E15.cz

Zastírací manévr. To tak, to vám nevěří ani vaši vlastní občané, natož Rusové. Ano, Jan Hamáček se nám stále pokouší nacpat tu verzi o kouřové cloně jako důvod, proč chtěl jet do Moskvy.

Neee, fakt nechtěl zaprodat zemi za pár lahví ředidla, kterýmu říkaj vakcína. Nechtěl! A bude žalovat média! Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv. Co na to náš zvláštní reportér Tomáš Plhoň? Vydal se tradičně na tiskovku a tahal z mluvčího vysvětlení. A tradičně se nedočkal žádné odpovědi, co by měla hlavu nebo patu.