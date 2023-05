K home office bude napříště už zřejmě nutná písemná dohoda, říká advokátka Tereza Erényi | e15.cz

Obsah dohody bude na kreativitě zaměstnavatele. Podle Erényi by ale měla zřejmě obsahovat např. pracovní dobu či povinnosti spojené s důvěrností zpracovávaných informací. Návrh novely rovněž počítá s náhradou za používání energií apod., přičemž tyto náhrady mají mít zvýhodněný daňový režim. Jejich výši určí ministerská vyhláška, půjde však o řády korun za hodinu. Možnost stanovit dohodu jako nevypověditelnou bude podle advokátky důležitá pro podnikatele, kteří třeba nedisponují vlastními prostorami, takže vysloveně potřebují, aby zaměstnanec pracoval z domova.

Současný návrh novely je umírněnější než původní záměry, soudí Erényi. Například u rodičů dětí do 15 let se předpokládalo přímo právo pracovat z domova. Nynější verze počítá s tím, že rodiče dětí mladších devíti let, těhotné ženy a lidé pečující o někoho, kdo potřebuje asistenci, budou mít právo o home office písemně požádat. Pokud zaměstnavatel odmítne, bude muset toto odmítnutí rovněž písmeně odůvodnit. Okruh důvodů k odmítnutí ale určen nebude.

Změny se dotknou i tzv. práce na dohodu, kdy „dohodáři“ získají mj. nárok na dovolenou. Jak ale upozorňuje advokátka, nárok na dovolenou nebude zejména v případě nárazových dohod o provedení práce velký a bude se počítat dle obecných pravidel pro dovolenou. Přičemž minimální počet odpracovaných hodin za rok, aby nárok vznikl, bude 80.

Novela zavede i řadu nových administrativní povinnosti, a to především v oblasti povinného informování zaměstnanců.