Zájmy a plány miliardářů. Co si tímhle asi kompenzují? | E15.cz

Zatímco my smrtelníci se potýkáme s pandemií, tornády a hořícím mořem, existuje kasta lidí, kterým se žije naprosto skvěle. A těmi jsou miliardáři. Trápí je vůbec něco?

Nejbohatší lidi světa mají úplně jiné problémy i zájmy než my obyčejní smrtelníci. A je to i krásně vidět na příkladu zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga, který slavil americký den nezávislosti na létajícím prkně s vlajkou v ruce, jako by se ho ani žádné problémy dnešního světa netýkaly.

Jak na tom současní miliardáři jsou a jaké vlastně mají zájmy? A nekompenzují si svými ambiciózními plány náhodou něco jiného? Na to se podíváme v rámci bonusového segmentu Ostrý Pohled Událostí Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.