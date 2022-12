Před zneužitím platebních karet ochrání nejlépe selský rozum | E15.cz

Banky své klienty pravidelně varují před podvodníky na internetu. Ti se snaží nejčastěji v online prostředí zneužít platební údaje a dostat se tak k penězům. Riziko stále představují také platby v zahraničí. „V Česku lze prakticky všude platit bezpečně bezkontaktně, ale v momentě, kdy lidé vycestují za hranice a použijí k platbě například fyzické platební terminály, měli by být maximálně obezřetní. Přestože je pravděpodobnost zneužití díky nástupu nových technologií velmi malá, stále se jedná o peníze, takže určitě je na místě ostražitost. A dvojnásob to platí v prostředí e-commerce a plateb na internetu,“ nabádá v úvodu diskuse František Jungr.

Podle statistik se sice jedná o promile případů zneužití a jejich podíl neroste, je ale potřeba si dle Karola Suchánka uvědomit, že se stále jedná o obrovské sumy peněz. „Je to byznys. Tito podvodníci se živí tím, že okrádají druhé lidi. A dnes je nejběžnějším způsobem sociální inženýrství. Ano, máme technologie, které jsou kvalitní, ale nejsou stoprocentní. Pokud někdo prozradí číslo své platební karty, tak tomu banka nedokáže dost dobře zabránit,“ říká Karol Suchánek. Proto je podle něho důležité si vždy ověřit, že se jedná o správný e-shop a ne o podvodnou stránku.

Edukace a selský rozum jsou základ

Manažer platebních karet mBank Michal Staněk připomíná, že bezpečnost a ochranu je potřeba vnímat ve třech základních úrovních. „První a nejdůležitější úrovní je určitě edukace. Potom jsou to nástroje, které by klient měl aktivně využívat, jako je například verifikace plateb. A třetí úroveň pak představuje vyhodnocování skóringu transakcí na základě různých kritérií. Díky tomu umí banka vyhodnotit, zda je transakce bezpečná, nebo nikoliv,“ říká Michal Staněk.

S tím souhlasí i František Jungr, podle kterého je zejména edukace naprosto klíčová, protože tím nejslabším článkem je v celém procesu uživatel samotný, který většinou reaguje na nějakou nabídku. „My jsme dělali globální studii, kde jsme zjišťovali, jaké jsou motivy k tomu, že lidé podvodné transakce dopustí. Tou primární motivací je, že se jedná o velmi lákavou nabídku. Ta způsobí, že člověk ztratí na moment obezřetnost a přejde na podvodnou stránku,“ vysvětluje František Jungr.

Transakce na internetu zkrátka vyžadují určitou dávku racionálního uvažování. V tom případě je podle odborníků prostředí relativně bezpečné. „Když vidím, že na mě na sociálních sítích vyskočí reklama, kde mi někdo nabízí mobilní telefon v hodnotě 20 tisíc korun jen za zlomek ceny, musím takovou nabídku ignorovat. Protože už pouhé kliknutí na takovou reklamu přivede člověka na stránku, kde nebezpečí hrozí. Když tedy člověk používá selský rozum, nemusí se pohybu v prostředí internetu téměř obávat,“ doplňuje Michal Staněk.

Vyplatí se využívat notifikace a chargeback

Když už se přeci jen něco takového stane, mnoho lidí to často zjistí, až s určitým zpožděním. Proto banky poskytují nástroje ve formě notifikací o pohybech na účtu. Přesto je stále mnoho lidí, kteří i takovou podezřelou notifikaci potvrdí. „Jestliže někomu cinkne v mobilu transakce, se kterou nepočítá a nemá vůbec ponětí, že by ji zadával, tak je na místě situaci s bankou ihned řešit,“ nabádá Michal Staněk.

Nejčastěji ale lidé volají do bank kvůli transakcím, které jsou většinou nějakou pravidelnou platbou, kterou si nastavili a jen na ni zapomněli. Pokud je ale podezření opodstatněné, tak je možné kartu jednoduše zablokovat, a to klidně jen dočasně. Zkrátka než se podezřelý pohyb na účtu prověří. V takovém případě je dobré zablokovat i odchozí transakce z účtu, což je standardní uživatelská funkce elektronické bankovnictví.

Podle bezpečnostního experta Karola Suchánka lze dobré zabezpečení přirovnat k cibuli. „Čím víc vrstev mezi uživatelem a útočníkem je, tím je riziko menší. Ať už se jedná o tzv. chargeback, tedy proces, kterým držitel karty reklamuje prostřednictvím svého vydavatele karty zaúčtovanou transakci, základní bezpečnostní trénink nebo třeba password manažer. Samozřejmostí by měly být bezpečností prvky v koncovém zařízení, to znamená dobře zabezpečený mobil nebo počítač,“ radí Karol Suchánek.

Pomohou také virtuální platební karty

Většímu zabezpečení peněz na účtu pomáhají také produktová řešení bank. Jendou z možností jsou například virtuální karty. „Aktuálně jsou v nabídce bank dvě verze takových karet. První je jednorázová virtuální platební karta, která po použití zanikne. Druhou variantou jsou virtuální dobíjecí karty a my v mBank přesně takovou eKartu nabízíme. Je určena pouze pro transakce na internetu a je zcela oddělená od hlavního účtu. To znamená, že v případě zneužití podvodník nezískává přístup k celému účtu,“ říká Michal Staněk.

Podle Františka Jungra bude v budoucnu důležitá i identita. „Dneska se bavíme o bankovní identitě, ale celkově se v Evropě bavíme o digitální identitě. To je určitě jedna z věcí, která bude velmi zásadní. Čím dál větší roli bude hrát biometrie, která bude spojena právě s identitou. To by pak mělo být pro uživatele bezpečnější, jednodušší a ve finále i lépe akceptovatelné,“ uzavírá diskusi František Jungr.