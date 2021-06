Sesadit vládu a prezidenta? Jen marná snaha a zbytečná gesta | E15.cz

Zbytečná gesta! Tak by se daly nazvat snahy o sesazení vlády a našeho prezidenta. Komunisté sice rádi dělají drahoty, nakonec se ale vždy rádi dohodnou jako ta holka, co každému vždycky nakonec dá, jen z toho předtím chce vytřískat aspoň pozvání na drink. A i kdyby se nedohodli, tak Babiš má ještě v záloze Zemana, který ho podrží klidně ústavě navzdory, kvůli čemuž se dostal i do hledáčku Senátu, který ho chce zbavit funkce hlavy státu.

Jenže šance na úspěch je zhruba stejná jako v prvním případě… Pro návrh by totiž museli hlasovat Zemanovi kamarádi z řad komunistů, Zemanovi submisivní sluhové z řad ČSSD nebo lidé Andreje Babiše, jehož je Zeman pojistka, že se udrží u moci. Takže bude lepší si nalít si něco dobrého a bavit se u zuřivých příspěvků Jirky Ovčáčka.