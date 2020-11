Vyjednáváte o ceně? Pak 24 hodin před schůzkou vyhoďte kotvu | E15.cz

V dalším díle videoseriálu o vyjednávání postoupíme dále a navážeme na něco málo, co už umíme z předešlých dílů. Řešit budeme cenu, hádku o cenu, vyjednávání o ceně. A ukážeme si několik triků. Například to, kdy a proč přijít s iracionálním požadavkem. A předvedeme si i to, k čemu je dobré na schůzky nosit zápisník.