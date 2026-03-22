Komárek expanduje na Ukrajině. Dodavatelé energií chtějí zdražovat. Česká spořitelna chystá superinvestici

Nejvyšší čas na fixaci. První dodavatelé energií připouštějí zdražení
Podle energetických expertů právě skončila éra nepřetržitého zlevňování energií od dodavatelů. Zatímco někteří dodavatelé ještě opatrně mlží, první velcí hráči už otevřeně připouštějí nevyhnutelné zdražování. Zjistěte, kterých tarifů se cenový skok dotkne jako prvních a proč už není dobré otálet s fixací.
Česko je mezi nejzadluženějšími evropskými zeměmi. K lídrům má ale daleko
Zadlužení evropských zemí stoupá. Největší zdejší ekonomiky jako Francie a Itálie mají dlouhodobě problém s rostoucím vládním dluhem, který přesahuje 100 procent HDP. Žebříček sestavený podle Institutu mezinárodních financí (IIF) ale k zadlužení vlád přidává ještě úvěry pro domácnosti a firmy. Ve vyspělých ekonomikách tak souhrnné zadlužení přesahuje výkon HDP klidně až třikrát.
VIDEO: Jako u aut. Čína do pěti let zválcuje evropský cyklobyznys, tvrdí zástupce největšího českého výrobce kol v pořadu FLOW
Komárek na Ukrajině šlape na plyn. Získal nová území a hlásí rekordní těžbu
Karel Komárek pokračuje v byznysové expanzi na Ukrajině. Skupina Horizonty, kterou vlastní z 80 procent, tam loni v prosinci koupila ukrajinskou nezávislou geologickou společnost (UNGK), díky níž získala kontrolu nad ložiskem Pivdenozalužanská ve Lvovské oblasti. K tomu se jí na západní Ukrajině podařilo čerstvě vysoutěžit další těžební licenci.
Firma Lukačovičova ruského kamaráda sídlící i v Praze získala 42 miliard od Nvidie a zakázku od Mety
Nvidia investovala přes 53 miliard dolarů do AI a nově poslala dvě miliardy do Nebiusu s vazbou na Prahu. Nebius uzavřel kontrakt s Metou za 27 miliard dolarů a buduje datacentra s novými čipy Nvidia. Firma vzniklá z Yandexu rychle roste, tržby stouply o 479 procent a posiluje i vývoj v Praze.
Česká spořitelna plánuje superinvestici pro velké hráče. Vydělat na ní mohou příští čeští důchodci
Česká spořitelna si otevřela dveře pro vydání balíku specifických cenných papírů, které trh tradičně považuje za superbezpečný nástroj vhodný pro špatné časy. Papíry „Spořce“ poslouží jako relativně levný zdroj pro financování budoucích hypotečních úvěrů, na druhé straně dá vydělat velkým domácím hráčům spravujícím peníze drobným investorům. Podle expertů budou totiž největšími kupci papírů známých také jako covered bonds tuzemské penzijní fondy, pro něž mohou být papíry ideální kombinací výnosu a rizika.