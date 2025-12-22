Místo vršovického Chemapolu vzniknou komerční i nájemní byty a také školka. Hotovo má být v roce 2032
- Budova Chemapolu vznikla v sedmdesátých letech a byla snaha ji prohlásit za památku.
- Hodnota stavby je ale pryč a tak může dojít k její demolici.
- Společnost Daramis tu chce ve třicátých letech postavit byty i školku.
V příštích letech se mají pražské Vršovice změnit k nepoznání. V plánu je revitalizace náměstí Svatopluka Čecha, přestavba areálu Koh-i-noor, nejasné plány jsou zatím ohledně radnice Prahy 10 a stát i město počítají také s vybudováním takzvané drážní promenády, která má vzniknout na místě někdejší železnice mezi Vršovicemi a Strašnicemi. Jasno začíná být také o tom, co se bude dít s budovou Chemapolu. Na jejím místě mají vzniknout byty a také školka.
Rozsáhlá administrativní budova podle architektek Zdenky Novákové a Dagmar Šestákové vznikla na začátku sedmdesátých let. Když developerská společnost Daramis oznámila, že chce budovu zbourat, objevila se snaha dát jí památkový status. Ochranu ale nakonec nezískala, a to nejen proto že se v novodobé historii změnila její fasáda, která získala duhové barvy, ale také proto, že během několika rekonstrukcí ztratila hodnotné prvky.
Komerční i městské byty
Praha se tak alespoň s investorem dohodla na několika věcech. Zaprvé na novou zástavbu se vyhlásí architektonická soutěž. Zadruhé hlavní město přidá ještě svůj městský pozemek a lokalita se tak bude vyvíjet jako celek. Zatřetí tu vznikne mateřská škola a také nájemní byty.
„V parteru budoucího objektu se budou nacházet prostory pro obchody a služby, které budou přímo navazovat na přilehlé ulice a přispějí k jejich aktivaci. Horní část by měla nabídnou moderní a pohodlné bydlení přizpůsobené rozmanité skladbě obyvatel, jako jsou mladí na počátku profesní kariéry, rodiny s dětmi i senioři,“ popsal zakladatel společnosti Daramis Omri Sivor.
Mateřská škola by měla mít čtyři třídy a uzavřenou zahradu a developer ji vybuduje na základě plánovací smlouvy, kterou uzavřel s městem. Počítá se rovněž s tím, že do městské kasy přispěje padesáti miliony korun.
Dohoda je ale také na propojení soukromého a městského pozemku. Dohromady nyní tvoří trojúhelník, který se nachází mezi ulicemi Kodaňská, Kavkazská a Moldavská. Kromě klasického bytového domu by tu tak měl vzniknout ještě městský bytový dům, kde budou nájemní byty. „Ze soutěže by kromě návrhu rezidenční zástavby investora měl vzejít i návrh na městský dům v kapacitě odpovídající městskému pozemku. Odhadem by zde mohly vzniknout vyšší desítky nájemních bytů a v přízemí parter s občanskou vybaveností,“ řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.
Hotovo v roce 2032
Podle něj byly s developerem domluveny nové podmínky výstavby, kterou předurčuje regulační plán. Na pozemcích by tak mohlo dojít k novému uspořádání, vzniknout by tu mohl městský blok. Právě s blokovou strukturou tu ostatně počítaly i plány ze začátku dvacátého století. Podle Hlaváčka však regulace v území umožňuje i jiné uspořádání. Nejvhodnější návrh by měl vzejít právě ze soutěže.
„Chceme vytvořit moderní, živý a udržitelný městský blok, který nabídne nejen kvalitní bydlení, ale také dobře fungující veřejné prostory, které přirozeně navážou na okolní část Vršovic. Věříme, že soutěž přinese inovativní a citlivá řešení, která budou respektovat jedinečný charakter této lokality a zároveň odpovídat na potřeby současného městského života,“ dodal Sivor.
Soutěž už byla vyhlášená, probíhat bude od ledna do června příštího roku. Kdy plánuje developer začít budovu někdejšího Chemapolu demolovat, zatím jasné není. Do roku 2029 by každopádně developer chtěl mít všechna potřebná povolení a začít stavět. Hotovo by na vršovickém pozemku mohlo být v roce 2032.