Dostaneš zlatý padák, když sám odejdeš. Německé automobilky vyhazují manažery ve velkém, cítí to i Škoda Auto
- Automobilky i dodavatelé nekompromisně škrtají v nákladových položkách. Vlna smetla tisíce vrcholových manažerů.
- Obzvláště silně se trend projevuje v Německu: šetří Mercedes-Benz, BMW i koncern Volkswagen, což dopadá i na Škodu Auto.
- Část úkolů přebírá umělá inteligence a humanoidní roboti.
Přední jména evropského automobilového průmyslu nekompromisně škrtají napříč nákladovými položkami. Propouštějí nejen ve výrobě či administrativě, ale čím dál častěji také v nejvyšších patrech managementu. Obzvláště silný je tento trend v Německu, kde automobilky i dodavatelé ruší někdy i celé úrovně vrcholového managementu ve své spletité hierarchii. Cíl je jasný: štíhlejší struktura, efektivnější procesy a ve výsledku vyšší konkurenceschopnost.
O tom, že se jednotlivé společnosti pouze nesnaží podkuřovat akcionářům a investorům, ale skutečně šetří, napovídají statistiky spolkového úřadu práce. Z nich vyplývá, že se od roku 2021 každoročně výrazně zvyšuje množství řídících pracovníků, kteří opustili zaměstnání. Zatímco v roce 2021 jich bylo 63 tisíc, o dva roky později počet narostl o deset tisíc, loni atakoval devadesát tisíc.
Koncern Volkswagen škrtá
Zároveň platí, že každoročně přibývá těch odchozích, kteří zasedají v představenstvech nebo zastávají post výkonných ředitelů. V roce 2021 jich skončilo osm tisíc, loni už dvanáct tisíc. Personální zemětřesení se podle německého úřadu práce týká i vůbec nejvyššího patra, tedy vrcholových manažerů: loni jich skončilo více než 1100, tedy zhruba o polovinu více než v roce 2023. Od roku 2019, jenž byl posledním, který neovlivnila pandemie covidu-19, tak německé automobilky a dodavatelé zrušili asi každé osmé pracovní místo. Zhruba polovina tohoto propouštění proběhla loni.
„Pro firmy je to také otázka důvěryhodnosti. Pokud zruším řadu pracovních míst ve výrobě, nemůžu nechat vše při starém ani ve vedení. To by na zaměstnance nepůsobilo důvěryhodně,“ cituje portál Automobilwoche Reginu Flake, vedoucí týmu v Centru kompetencí pro zajišťování kvalifikovaných pracovníků, jež spadá pod Kolínský institut pro ekonomický výzkum.
Ke změnám přistoupil mimo jiné největší evropský automobilový koncern Volkswagen. Koncem ledna oznámil, že zavádí novou řídicí strukturu u masově vyráběných značek VW, Škoda Auto a Seat/Cupra. V praxi to znamená, že se celkový počet členů představenstva každé značky sníží do letošního léta asi o třetinu. Například představenstvo mladoboleslavské automobilky „zhubne“ ze šesti členů na čtyři. Stejně jako u zbylých značek se bude nově skládat z generálního ředitele a tří členů zodpovědných za finance, prodej a za lidské zdroje.
Škoda Auto a umělá inteligence
Škoda zároveň ruší vyšší stovky až nižší tisíce pracovních míst ročně na všech úrovních. Některé činnosti předává umělé inteligenci. „Rozhodli jsme se, že bez jejího využití již nebudeme povolovat žádné procesy,“ naznačil jednu z cest za větší efektivitou Holger Peters, člen představenstva zodpovědný za oblast financí, informačních technologií a právních záležitostí. Uvedl to v rozhovoru pro e15.
Koncern VW jako celek hodlá snížit náklady o pětinu do roku 2028. Rozsáhlá opatření napříč všemi značkami by mohla zahrnovat i další zavírání továren. V lednu za zavřenými dveřmi v Berlíně se o tom měli dozvědět ředitelé jednotlivých značek přímo od šéfa koncernu Olivera Blumeho a finančního ředitele Arna Antlitze, uvedl Manager Magazin.
Na manažerské struktury se při hledání úspor zaměřuje také Mercedes-Benz. Vynakládá až půl milionu eur (12,2 milionu korun), aby přiměl vedoucí pracovníky k odchodu, píše portál Automobilwoche. Generální ředitel firmy Ola Källenius podle něj neprozradil, kolik manažerů dosud tuto nabídku přijalo. Nicméně množství zaměstnanců, kteří mají nárok na roční bonus, se loni meziročně snížilo o šest tisíc. „Pravidla se mění. A od základu měníme i fungování firmy,“ prohlásil Källenius v únoru. Propouštění má pokračovat přinejmenším do konce příštího roku.
I BMW testuje roboty humanoidy
Jinou cestou se vydává BMW. V Lipsku testuje humanoidní roboty vybavené umělou inteligencí. Stroje, které tvarem a pohybem připomínají lidské bytosti, zatím zastávají hlavně monotónní a fyzicky náročné úkoly.
Není to výstřel naslepo: BMW už loni úspěšně otestovalo humanoidy v americkém závodě ve Spartanburgu. Necelý rok tam stroje Figure 02 pomáhaly s výrobou více než třiceti tisíc vozů BMW X3, a to od pondělí do pátku v desetihodinových směnách. Vyjímaly a polohovaly plechové díly pro svařování, což je fyzicky vyčerpávající úkol náročný na rychlost a přesnost. BMW není zdaleka první automobilkou, která jde touto cestou. Humanoidy v továrnách testuje také Tesla, Hyundai nebo čínští výrobci jako BYD nebo XPeng.
Do jaké míry najdou humanoidi uplatnění v továrnách, ukáže až budoucnost. Současnost však říká, že polovina německých firem propouští zaměstnance i na začátku letošního roku, ukázal průzkum Německého svazu automobilového průmyslu. Aktuálně v odvětví působí asi 725 tisíc lidí.
Vlna propouštění hrozí i českému autoprůmyslu, pokud by se naplnila vážná hrozba ztráty konkurenceschopnosti, před níž varuje výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl: „Pokud má Evropa skutečně podpořit konkurenceschopnost svého automobilového průmyslu, potřebuje stabilní a předvídatelné prostředí, které bude vycházet z reálné poptávky zákazníků, dostupné infrastruktury a z technologické neutrality.“
Míra nezaměstnanosti je v Česku dlouhodobě relativně nízká a pro byznys představuje spíše brzdu. V poslední době se však trend změnil a lidí bez práce přibývá. V lednu vzrostla míra nezaměstnanosti na 5,1 procenta z prosincových 4,8 procenta, vyplynulo z dat Úřadu práce. „Dlouhodobě drahé energie, emisní povolenky i ztráta konkurenceschopnosti českého a potažmo evropského průmyslu si začínají vybírat svoji závažnou daň,“ poznamenal k tomu ekonom Lukáš Kovanda.