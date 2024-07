Přestože se léta mluví o nutnosti zlepšit slaďování rodinného a pracovního života, dosud měl český zákoník práce vcelku absurdní pravidlo: rodiče na rodičovské dovolené (v ČR z 98 procent matky) si nemohli legálně přivydělávat u svého zaměstnavatele na stejné pracovní pozici. Teď to má změnit takzvaná flexi novela zákoníku práce, která by měla platit od ledna.

„Dosud to legálně nešlo a objevily se i názory, že to bylo proto, aby matka méně pracovala a více se mohla věnovat péči o dítě a neměla finanční motivaci dřívějšího návratu do práce. Je to taková historičtější právní úprava,“ uvedl v pořadu FLOW právník a odborník na pracovní právo Adam Valíček, podle kterého se to v běžné praxi obcházelo a zaměstnavatelé tak kvůli tomu, že u nich pracovali rodiče od malých dětí na své „původní“ pracovní pozici, riskovali pokuty od inspektorátu práce.

Součástí novely zákoníku práce, kterou plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, jsou pak i další opatření na podporu rodičů s malými dětmi. Novela zavádí také dvouletou garanci stejného pracovního místa pro rodiče na rodičovské. Nová právní úprava tak zesílí pozici matek na trhu práce.

Mezi další změny patří prodloužení zkušební doby až na čtyři měsíce pro řadové zaměstnance a až na osm měsíců pro vedoucí pracovníky. „Málo se však ví, že zaměstnanci mohou zkušební dobu v pracovní smlouvě jednoduše odmítnout, jde o dohodu mezi oběma stranami,“ jak doplnil Valíček ve FLOW.

Flexi novela také umožní, aby děti chodily na brigády legálně už od čtrnácti let, dosud to bylo možné až od patnácti. Musí však splnit několik podmínek a kritérií, například nesmí jít o noční provozy.

Je flexi novela skutečně velkou revolucí na pracovním trhu? Povede ke zpružnění českého pracovního trhu, jak to prezentuje ministerstvo? A je dobře, že nebude obsahovat výpověď bez udání důvodu, proti které protestovala opozice?

Témata, která jsme probrali ve FLOW s odborníkem na pracovní právo Adamem Valíčkem.